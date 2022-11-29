Российского посла в Канаде вызывают "на ковер": что произошло

Поведение российских дипломатов в Канаде считают атакой на канадские ценности и устои

Россияне продолжают выставлять себя не в лучшем свете по всему миру. Только стало известно о реальности разговоров внутри Кремля о готовности ударить "ядеркой" по Украине, как наружу вылез еще один скандал. Однако на этот раз — с Канадой, властей которых представители российского посольства разозлили своей риторикой относительно представителей ЛГБТ-общества.

Как сообщает CBC News, все настолько серьезно, что посла россии в Канаде вызывают на разговор к министру иностранных дел Канады Мелани Жоли. Политик собирается провести беседу с представителями рф и осудить язык ненависти, который они открыто используют в своих суждениях.

"Не удивительно, что россияне вновь выбрали пропаганду ненависти, — сообщила пресс-служба Жоли. — Мы абсолютно не можем мириться с этой риторикой… Это атака на канадские ценности, устои и терпимости".

Проблемы начались после того, как на прошлой неделе российское правительство поддержало закон о запрете "пропаганды ЛГБТ". Многие люди во всем мире критиковали такой подход, среди них нашлись и канадцы, причем даже именитые — к примеру, министр спорта страны Паскаль Сент-Онж, которая является открытой лесбиянкой. Проголосованный документ она назвала "гомофобной пропагандой", которая посягает на права человека.

Это не прошло незамеченным российским посольством, которые и здесь умудрились добавить своего имперского "снисхождения". В личном Twitter представители посольства опубликовали снимок императорской семьи Романовых.

"Мадам, при всем уважении к вашей точке зрения, не могли бы вы исследовать и объяснить, как вы оказались в этом мире?" — подписали россияне фотографию.

Помимо этого на аккаунте распространялись изображения перечеркнутого флага ЛГБТ с агитацией за "традиционные ценности", рисунки с Адамом и Евой, которые якобы "подтверждают", что в мире существует лишь два "гендера" — женщина и мужчина, и многое другое.

"Это все о семье. Семья - это мужчина, женщина и дети" (перевод)

"И да, есть всего два гендера - мужчина и женщина, мужской и женский" (перевод)

Очевидно, канадцы, которые абсолютно толерантны к представителям ЛГБТ такого отношения к своей позиции терпеть не собираются. К слову, Олег Степанов (российский посол) будет вызван "на ковер" к Жоли уже в третий раз за последний год.

Тем временем в Украине за время войны была создана и поддержана петиция к президенту с просьбой узаконить однополые отношения в стране. Среди прочего автор и подписанты аргументировали свою позицию тем, что на фронте воюет немало представителей гомосексуальной ориентации, не имея возможности официально вступить в брак со своим партнером.

Позже на петицию появился ответ Владимира Зеленского, что немало заинтриговал.