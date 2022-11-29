Російського посла в Канаді викликають "на килим": що сталося

Поведінка російських дипломатів у Канаді вважають атакою на канадські цінності та підвалини

Росіяни продовжують виставляти себе не в кращому світі по всьому світу. Тільки стало відомо про реальність розмов усередині Кремля про готовність ударити "ядеркою" по Україні, як назовні вийшов ще один скандал. Проте цього разу — з Канадою, владу якої представники російського посольства розлютила своєю риторикою щодо представників ЛГБТ-товариства.

Як повідомляє CBC News, все настільки серйозно, що посла рф у Канаді викликають на розмову до міністерки закордонних справ Канади Мелані Жолі. Політик збирається провести бесіду з представниками росії і засудити мову ненависті, яку вони відкрито використовують у своїх судженнях.

"Не дивно, що росіяни знову обрали пропаганду ненависті, — повідомила пресслужба Жолі. — Ми абсолютно не можемо миритися з цією риторикою… Це атака на канадські цінності прийняття та терпимості".

Проблеми почалися після того, як минулого тижня російський уряд підтримав закон про заборону "пропаганди ЛГБТ". Чимало людей у всьому світі критикували такий підхід, серед них знайшлися і канадці, причому навіть імениті — наприклад, міністерка спорту країни Паскаль Сент-Онж, котра є відкритою лесбійкою. Проголосований документ вона назвала "гомофобною пропагандою", що посягає на права людини.

Це не пройшло непоміченим російським посольством, яке і тут примудрилося додати свого імперського "наративу". В особистому Twitter представники посольства опублікували знімок імператорської родини Романових.

"Мадам, за всієї поваги до вашої точки зору, не могли б ви дослідити і пояснити, як ви опинилися в цьому світі?" — підписали росіяни фотографію.

Крім цього в обліковому записі поширювалися зображення перекресленого прапора ЛГБТ з агітацією за "традиційні цінності", малюнки з Адамом та Євою, які нібито "підтверджують", що у світі існує лише два "гендери" — жінка і чоловік, і багато іншого.

"Це все про сім’ю. Сім’я — це чоловік, жінка та діти" (переклад)

"І так, є всього два гендери — чоловік і жінка, чоловічий і жіночий" (переклад)

Очевидно, канадці, які абсолютно толерантні до представників ЛГБТ, такого ставлення до своєї позиції терпіти не збираються. До речі, Олега Степанова (російського посла) буде викликано "на килим" до Жолі вже втретє за останній рік.

Тим часом в Україні за час війни було створено та підтримано петицію до президента з проханням узаконити одностатеві відносини в країні. Серед іншого автор та підписанти аргументували свою позицію тим, що на фронті воює чимало представників гомосексуальної орієнтації, не маючи можливості офіційно одружитися зі своїм партнером.

Пізніше на петицію з’явилася відповідь Володимира Зеленського, яка немало заінтригувала.