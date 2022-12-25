Если путин останется у власти: эксперт озвучил два варианта развития войны

Украине следует работать над военным сценарием освобождения всех захваченных территорий

Российский диктатор владимир путин не планирует завершать войну против Украины, объявив о выводе войск. Такое решение очень негативно отразится на его репутации, а значит, даже полное "выбивание" оккупантов за государственные границы не может гарантировать полного окончания боевых действий. При этом следует учитывать несколько важных факторов, которые могут подорвать доминантную позицию путина.

Об этом рассказал "Эспрессо" российский оппозиционер Игорь Яковенко. По его мнению, существует всего два реальных варианта дальнейшего развития войны в Украине, если власть в Кремле останется неизменной.

Первый — перемещение линии фронта на всю государственную границу, когда ВСУ удастся выбить оккупантов с украинской территории полностью.

"Хотя это, при сохранении путинского режима, не будет означать завершение войны, просто огромная украинско-российская граница станет линией фронта. Поэтому второй вариант — это тотальное поражение россии", — убеждает Яковенко.

На последнее, считает он, может серьезно повлиять дальнейшее увольнение как Донбасса, так и Крыма. Последнее и вовсе способно подорвать авторитет путина: как среди мирного населения, так и военнослужащих.

Предварительно серьезное влияние на течение войны в Украине могла оказать деоккупация Херсона, но из-за неверной передачи данных верхушке кремля эта украинская победа была показана россиянам довольно мягко и не получила серьезного резонанса. Впрочем, по мнению Яковенко, с Крымом вряд ли получится также: слишком уж эта территория знаковая для путина и многих граждан рф.

Напомним, что генерал-лейтенант Игорь Романенко надеется на более оптимистический вариант происходящего на фронте. Он объяснил, что станет предпосылкой деоккупации Крыма, причем уже в ближайшее время.