В Украине стало меньше аполитичных граждан и почти не осталось любителей СССР - цифры

Социологи зафиксировали очередной всплеск украиноцентрической самоидентичности

Полномасштабное вторжение россии в Украину повысило интерес граждан к политике. Об этом идет речь в результатах социологического мониторинга "Украинское общество", проведенного в конце прошлого года Киевским международным институтом социологии по заказу Института социологии НАН Украины.

На вопрос, "В какой мере вас интересует политика?", 29,9% респондентов ответили, что очень интересует (тогда как в ноябре 2021 г. таких граждан насчитывалось всего 9,4%). О том, что совсем не интересуются политикой, высказались 9,5% опрошенных (в ноябре-2021 таких респондентов было 30%).

Кроме того, социологи зафиксировали рост уровня гражданской самоидентичности. Так, на вопрос, "Кем вы себя в первую очередь считаете?", 79,7% ответили "Гражданином Украины". В то время, как в ноябре-2021 таких респондентов было 62,6%. Несколько снизилось количество людей, которые до сил пор считают себя гражданами СССР. На соответствующий вопрос ответили 1,4% опрошенных (в ноябре 2021 г. таких респондентов насчитывалось 2,8%).

Как отмечают социологи, показатель динамики гражданской самоидентичности в конце прошлого года почти вдвое превысил значение, зафиксированное в начале 90-х годов после распада Советского Союза. Причем до войны фиксировалось две волны роста идентичности – в 2004 и 2014 гг.

Исследование проводилось 19-25 декабря 2022 года, оно является репрезентативным, а социологическая погрешность составляет 2,5%. В ходе мониторинга социологи опросили более 2 тысяч респондентов.

Отметим, апологеты — горячие сторонники какой-то идеи, направления, учения. Первоначально апологетами называли защитников христианского богословия и религии. В переносном понимании — безоговорочные защитники и ярые сторонники определенных идейных течений или систем.

Как сообщалось, две трети, а точнее 67,9% украинцев, верят в то, что в течение 2023 года жизнь в стране наладится и станет лучше, тогда как в 2021 г. количество таких оптимистичных граждан составило всего 20%.

Напомним, недавно оказалось, что половина украинцев неожиданно считают, что после победы в войне и уничтожения россии наша власть должна приложить максимум усилий не для возвращения граждан из-за границы и создания рабочих мест, а для преодоления коррупции в Украине. И только один из 40 считает, что в первую очередь следует заниматься развитием зеленой энергетики.