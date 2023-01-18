Кто заменит Монастырского в должности главы МИД: в Раде ответили

Поиск кандидатуры на должность министра уже ведется, ведь воюющая страна не может находиться без чиновника такого ранга.

Обязанности погибшего в авиакатастрофе в Броварах Дениса Монастырского будет выполнять один из замминистра внутренних дел Украины. Кому именно достанется эта миссия, пока неизвестно. В целом же поиски кандидата на должность главы ведомства уже ведутся.

Об этом сообщает "Цензор.Нет" со ссылкой на заявление представителя парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности Сергея Ионушаса. Чиновник подчеркнул, что первоначально кандидатуру предполагаемого нового министра должны согласовать именно представители комитета.

После этого предложение будет вынесено на рассмотрение народных депутатов. Как известно, именно они определяют, следует ли поддерживать предложенного кандидата или нет. Этот момент решается большинством голосов.

Пока же, несмотря на тяжелую потерю, МВД продолжает функционировать в штатном режиме. В Офисе президента заверили, что службы, подчиняющиеся министерству, и в дальнейшем будут выполнять возложенные на них обязанности как в тылу, так и на фронте.

Напомним, что Денис Монастырский пробыл в должности министра полтора года. После отставки Арсена Авакова был назначен главой МИД 16 июля 2022 года.

К сожалению, вместе с Монастырским в Броварах погибли еще два представителя руководства ведомства — первый заместитель Евгений Енин и госсекретарь Юрий Лубкович. "Телеграф" рассказывал, чем именно все трое запомнились для Украины.

Также мы сообщали, что расследованием причин падения вертолета займется специальная государственная комиссия. По словам представителя Воздушных сил Юрия Игната, это займет несколько недель.