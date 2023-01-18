Хто замінить Монастирського на посаді очільника МЗС: у Раді відповіли

Пошук кандидатури на посаду міністра уже ведеться, адже воююча країна не може перебувати без чиновника такого рангу

Обов'язки загиблого у авіакатастрофі у Броварах Дениса Монастирського буде виконувати один із заступників міністра внутрішніх справ України. Кому саме дістанеться ця місія, поки невідомо. Загалом же пошуки кандидата на посаду очільника відомства вже ведуться.

Про це повідомляє "Цензор.Нет" із посиланням на заяву представника парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності Сергія Іонушаса. Чиновник підкреслив, що початково кандидатуру ймовірного нового міністра мають узгодити саме представники комітету.

Після цього пропозиція буде винесена на розгляд народних депутатів. Як відомо, саме вони визначають, варто підтримувати запропонованого кандидата чи ні. Цей момент вирішується більшістю голосів.

Наразі ж, попри важку втрату, МВС продовжує функціонувати у штатному режимі. В Офісі президента запевнили, що служби, які підпорядковуються міністерству, й надалі виконуватимуть покладені на них обов'язки як в тилу, так і на фронті.

Нагадаємо, що Денис Монастирський пробув на посаді міністра півтора року. Після відставки Арсена Авакова його призначили очільником МЗС 16 липня 2022 року.

На жаль, разом із Монастирським у Броварах загинули ще двоє представників керівництва відомства — перший заступник Євгеній Єнін та держсекретар Юрій Лубкович. "Телеграф" розповідав, чим саме всі троє запам'яталися для України.

Також ми повідомляли, що розслідуванням причин падіння вертольоту займеться спеціальна державна комісія. За словами представника Повітряних Сил Юрія Ігната, це займе кілька тижнів.