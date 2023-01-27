Курс на сближение: как Украина укрепляет связи с Африкой, и почему это важно в условиях войны

Сотрудничество с африканскими странами усилит защиту Украины и поможет в послевоенном восстановлении

В 2023 году Украина будет активно работать над укреплением связей с десятками стран Африки. Об этом на конференции послов Украины "Война и новые горизонты в мире" заявил президент Владимир Зеленский. Глава государства анонсировал мероприятия, направленные на перезагрузку отношений с этим континентом, а также на усиление дипломатического и политического влияния Украины на Глобальном Юге.

"Телеграф" выяснял, каким образом Украина планирует укрепить отношения со странами Африки, и какую пользу от этого будет иметь в перспективе.

Миротворческая деятельность и гуманитарная помощь как фундамент дружбы

В декабре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что глобальный рост и международную стабильность в современном мире невозможно представить без отношений с Африкой и другими частями Глобального Юга. Поэтому Украина должна найти формат своего лидерства в стратегических процессах, и роль дипломатического корпуса Украины в этих обстоятельствах будет определяющей.

Программа укрепления связей между Украиной и Африкой предусматривает открытие новых посольств в 10 странах на континенте. В целях повышения эффективности работы украинской дипломатии в закон "О дипломатической службе" будут внесены изменения. Теперь послы будут оказывать влияние на формирование команды посольства. Также на законодательном уровне будут устранены несправедливости в финансировании работы украинских представительств в Африке.

"Нужно вывести на новый уровень способности Украины во внешней политике чрезвычайных ситуаций. Нам нужен такой инструмент, который позволит Украине быть субъектом реагирования на кризисные ситуации в мире. Наше присутствие должно быть ощутимым всем, в нашей помощи должны быть все заинтересованы. Для этого готовим создание Украинского агентства международной помощи, которое расширит географию нашего влияния и создаст дополнительные линии сотрудничества с партнерами", — заявил глава государства.

Дипломатическая работа в данном направлении началась еще в 2022 году. Осенью министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба совершил первое в истории независимой Украины турне по африканским странам, после чего отметил, что результатами поездки доволен и уже готовится к следующему визиту на континент.

Также чиновник анонсировал проведение первой большой конференции "Украина-Африка" в 2023 году. Концепция мероприятия будет направлена на то, чтобы сделать ее максимально ориентированной на результат в интересах как Украины, так и африканских стран.

Уже в первые дни января делегация Министерства аграрной политики и продовольствия Украины во главе с министром Николаем Сольским также посетила ряд африканских стран по налаживанию дипломатических связей. Встречи с представителями власти и бизнеса прошли в Сенегале, Нигерии и Гане. Подводя итоги визита, глава Минагро отметил, что посещенные страны заинтересованы в развитии сотрудничества с Украиной.

Стоит отметить, что фундаментом отношений Украины с африканскими странами является наша многолетняя миротворческая деятельность на континенте. Так, в 2019 году, 81% украинцев, присутствовавших в миротворческих контингентах под флагами ООН и НАТО, были дислоцированы именно в странах Африки, сообщает Минобороны.

В последние 25 лет украинские миротворцы внесли заметный вклад в разрешение конфликтов в Мозамбике, Кот-д’Ивуаре, ДР Конго, а также способствовали стабилизации отношений между Эфиопией и Эритреей. Кроме того, в рамках деятельности ООН украинские военные несли в Анголе, Сьерра-Леоне, Либерии и Судане.

Кроме того, несмотря на полномасштабную войну с россией, Украина продолжает выступать гарантом продовольственной безопасности на Африканском континенте. По состоянию на сегодняшний день страны Африки больше всего испытывают острый дефицит в продовольствии, а также страдают от повышения цен на него.

С начала 2023 года Украина уже отправила в Африку 194,4 тыс. тонн агропродукции на 8 судах, из которых – 46,5 тыс. тонн пшеницы. Всего же коридором, созданным в рамках зернового соглашения, уже вышли 673 судна из 18,4 млн тонн украинской агропродукции, сообщает Минагро. Эти показатели могли быть в разы выше, однако российские "инспекторы" продолжают создавать искусственные препятствия работе "зерновой инициативы", пропуская лишь 2-3 судна в сутки.

После победы Украины в войне объемы поставок продовольствия будут восстановлены, а это значит, что в портах Африки должны появиться зерновые хабы, которые позволят получать больше украинского зерна, а также сделать агропродукцию дешевле из-за стабильных поставок. По словам Министра Сольского, хабы для приема и хранения агропродукции уже строят в странах западной и восточной Африки.

Перспективы сотрудничества

Африканский континент — один из самых богатых на природные ископаемые и ресурсы. Тесное сотрудничество с этими странами может способствовать стремительному развитию украинской промышленности и экономики в целом, что имеет критическое значение для послевоенного обновления нашего государства.

По словам президента Владимира Зеленского, Украина рассматривает возможность расширения торговли со странами континента в некоторых сферах. В частности, речь идет о выходе на африканский рынок отечественных аграрных компаний и экспорте украинского продовольствия. Целью является присутствие украинского бизнеса в 30 государствах.

"Мы также разработали концепцию Торгового дома "Украина — Африка" с открытием его представительств в столицах наиболее перспективных стран континента", — сказал президент.

Не менее важен для Украины в сегодняшних реалиях вопрос военного сотрудничества со странами Африки. По словам военного эксперта, полковника запаса ВСУ Олега Жданова, эти государства обладают мощным военным потенциалом, ведь в свое время их вооружал весь мир, в том числе СССР, а в дальнейшем — россия.

"На хранении у этих стран огромное количество вооружения и военной техники советского образца. Сотрудничество с ними на этом уровне могло бы обеспечить Украине ощутимую военную поддержку. Участие Кении, Либерии, Марокко и Туниса в заседаниях контактной группы в формате "Рамштайн" уже принесло результат — Марокко передала ВСУ около 20 единиц танков Т-72Б, закупленных у Беларуси в 2000-х годах и модернизированных в Чехии, а Тунис отправил в аэропорт Жешув в Польше, который централизует материально-техническую помощь Украине, два грузовых самолета", — отметил эксперт в комментарии "Телеграфу".

Кроме перспектив выгодного экономического и военного сотрудничества, крепкие связи с Африкой могли бы обеспечить Украине мощную дипломатическую поддержку на политической арене. В частности, из 193 стран-членов ООН 54 являются представителями африканских государств. Дружеские отношения с ними могут обеспечить отстаивание наших интересов во время голосований за резолюции Генассамблеи по осуждению российской агрессии и созданию специального трибунала за преступления россии в Украине.

Однако, по состоянию на сегодняшний день, именно в этом направлении россия, также активно работающая над укреплением связей с Африкой, имеет значительно большее влияние на правительства этих стран.

Российское влияние

Привлекательность Африканского континента по развитию дипломатического, экономического и военного сотрудничества осознают и наши враги. Став фактически персоной нон-грата в странах коллективного Запада, россия может рассчитывать на поддержку исключительно тех стран, которые также находятся в статусе изгоев (Беларусь, Иран, КНДР) или нуждаются в неформальной поддержке политических режимов и экономической подпитке нестабильной экономики.

Для усиления влияния на Африканском континенте россия задействовала уже привычные для себя инструменты — агрессивную антизападную пропаганду и военную экспансию. В частности, кремль обеспечил себе лояльность со стороны африканских диктаторов, предоставив им услуги вооруженной поддержки ППК "Вагнер" для удержания власти. Наемники Евгения Пригожина также участвовали в организации военных переворотов в Буркина-Фасо и Мали.

В то же время, тезис о политической влиятельности самого Пригожина, который якобы может представлять угрозу для отношений между Украиной и Африкой, ошибочен, уверен военный эксперт Олег Жданов.

"Пригожин не является политической фигурой и не имеет никакого политического влияния на власть африканских стран. Последние действия кремля в отношении него и его ПВК на Донецком направлении это ярко демонстрируют. Как только он начал прыгать выше своего роста, ему указали на его место. Пригожин — наемник, управляющий "персоналом", который в свою очередь выполняет поставленные перед ним задачи в странах Африки. На этом все. Серьезные вопросы решаются на уровне кремля", — пояснил эксперт.

Растущее влияние россии на континенте является существенным препятствием для дипломатической и военной поддержки Украины со стороны стран Африки. Так, резолюцию Генассамблеи ООН об осуждении военной агрессии россии в Украине поддержали только 26 из 54 африканских стран-членов Организации. Остальные воздержались или не участвовали в голосовании.

По словам члена Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федора Вениславского, Украина пытается активизировать отношения с африканскими странами на уровнях межпарламентских групп дружбы, дипломатических и личных контактов, несмотря на препятствия со стороны рф.

"Мы сотрудничаем в военном смысле с некоторыми африканскими странами, и сотрудничаем достаточно плодотворно. Но, учитывая, что власти этих стран могут подвергаться давлению со стороны россии, которая имеет серьезное влияние на континенте, детали этого сотрудничества и его результаты не разглашаются", — отметил чиновник в комментарии "Телеграфу".

Наибольшую лояльность к стране-агрессору проявляют в Южно-Африканской Республике. В начале полномасштабного вторжения рф в Украину представители местного правительства заявили о нейтральности позиции ЮАР в отношении войны, а глава МИД ЮАР Наледи Пандор призвала не перетягивать республику на чью-либо сторону и раскритиковала Запад за "избирательное осуждение россии".

Более того, южноафриканские военные намерены провести совместные военные учения с россией и Китаем на восточном побережье с 17 по 27 февраля. В ЮАР заявили, что запланированные мероприятия являются "средством укрепления и без того преуспевающих отношений между Южной Африкой, россией и Китаем".

Несмотря на это, по словам председателя Комитета Верховной Рады Украины по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Александра Мережко, Украине не следует опускать руки в борьбе за развитие отношений с Африкой.

"Мы должны бороться за эти регионы, работать с ними. После начала войны в Украину приезжали представители Южно-Африканского парламента от оппозиционных партий, политические деятели, известные представители англиканской церкви. Это наши друзья в ЮАР и, говоря о развитии наших отношений, мы должны делать ставку именно на них. Уверен, в будущем обязательно состоится поездка в ЮАР нашей парламентской делегации. Мы нуждаемся в политической и дипломатической поддержке от этих стран, у нас есть перспективы мощного развития экономического потенциала, поэтому нам нужно культивировать контакты с их элитой", — сказал политик в комментарии "Телеграфу".

Украина может построить принципиально новые отношения с африканскими странами, если будет действовать в тесной связке с Западом, считает политический эксперт, президент Развиточного Агентства Исследований и Аналитики "RADA" Дмитрий Васильев. По словам эксперта, сферы и уровень влияния на Африканском континенте еще окончательно не разделены, а это значит, что позиции России там могут меняться.

"Очевидно, что сейчас российское влияние на Африку гораздо больше, чем украинское. Для этого рф использует финансовые схемы, связи с преступными группировками и нелегальным бизнесом. Однако у нас тоже есть козыри: Украина мудро использует партнерские отношения с ключевыми западными партнерами, которые уже имеют влияние в африканских странах. Объединившись с теми, кто уже разделяет наши ценности и готов отстаивать наши интересы, мы сможем усилить свои позиции на Африканском континенте и найти там новых партнеров для экономического, дипломатического и военного сотрудничества", — отметил эксперт в комментарии "Телеграфу".