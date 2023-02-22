путин не хочет переговоров: экс-посол США рассказал о целях россии и что нужно, чтобы остановить войну

Даже если украинский президент захочет прекратить войну и пойти на территориальные уступки, ему не дадут этого сделать украинцы, считает Салливан

Экс посол США в россии Джон Салливан работал в стране-агрессори в преддверии вторжения в Украину. Он рассказал о своих попытках говорить с российскими чиновниками, которые не выходили за рамки официальных тезисов, а также дал свою оценку тот, что нужно сделать чтобы российский президент прекратил войну.

По мнению бывшего посла, озвученному ВВС, владимир путин должен быть убежден, что не сможет победить. До этого — он будет "удваивать" усилия. Салливан не может оценить, какими должны быть неудачи россии для достижения точки.

Цели путина, по мнению Салливана — "убрать правительство в Киеве и подчинить себе украинский народ". В широком смысле путин видит свою задачу в создании единого государства и он не успокоится пока существует демократически избранное правительство в Киеве "потому что он считает его угрозой россии и своему видению этого более крупного российского государства, которое он пытается создать".

Дипломат считает, что у путина есть видение своей цели и "он не сдастся так просто". Однако и украинцы не сдадутся, считает Салливан. Нужно быть готовыми к длительной войне — по мнению бывшего посла война не закончится в 2023.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о большой речи путина 21 февраля. В ней он повторил заезженные тезисы об начале войны западом и непобедимости россии. Также российский президент снова задействовал угрозы "ядерной дубинкой".