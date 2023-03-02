США предостерегли Китай от роковой ошибки: решится ли Си Цзиньпин предоставить путину летальное оружие

По данным американских спецслужб, КНР может пойти на поставку военной помощи россии

Правительство Китая всерьез рассматривает возможность передачи россии летального оружия для войны против Украины. Об этом заявил директор ЦРУ Уильям Бернс в интервью CBS News. Несмотря на то, что данное решение пока не принято, в Госдепартаменте США уже предупредили правительство Китая об "ужасных и трагических последствиях" поддержки страны-агрессора, пишет Укринформ. Градус напряжения вокруг ситуации повышается в связи с официальным визитом самопровозглашенного президента беларуси александра лукашенко в Китай, где 2 марта лидеры государств планируют подписать большой пакет документов "по развитию отношений в ключевых сферах".

"Телеграф" выяснял, на что может пойти КНР, чтобы не допустить проигрыша россии в войне, и как это повлияет на военную поддержку Украины со стороны Запада.

Проигрыш россии в войне станет политическим поражением для Си Цзиньпина

Информация о предоставлении Китаем военной поддержки россии неоднократно появлялась на страницах мировых СМИ. Правда, ранее речь шла о скрытой передаче стране-агрессору товаров двойного назначения — навигационного оборудования, средств глушения и деталей для истребителей. Теперь, по данным ЦРУ, правительство КНР всерьез рассматривает возможность предоставления россии летального вооружения.

"Мы уверены, что китайское руководство рассматривает возможность предоставления летального оружия (россии – прим. ред.). Мы не видим, что окончательное решение уже принято, и не видим доказательств фактических поставок летального вооружения. Именно поэтому Блинкен и президент четко выступили с объяснениями относительно последствий такого шага", – заявил глава разведывательного управления США.

По словам Уильяма Бернса, пока нет ни одного иностранного лидера, который наблюдал бы за опытом путина в Украине и развитием войны более внимательно, чем Си Цзиньпин. Чиновник считает, что президент Китая "во многом был смущен и отрезвел из-за увиденного".

Реагируя на вероятную подготовку к сделке между КНР и рф, в Госдепартаменте США заявили, что оказание россии любой летальной помощи было бы шагом с потенциально ужасающими и трагическими последствиями, прежде всего, для народа Украины.

Спикер Госдепартамента США Нед Прайс

Кроме того, по словам спикера Госдепартамента США Неда Прайса, китайцам пришлось бы отвечать, почему, провозглашая нейтралитет в отношении войны в Украине, Пекин поддерживает москву политически, дипломатично, а также на уровне риторики.

"Все это вопросы, на которые должна ответить страна, заявляющая о своем нейтралитете в этой жестокой агрессивной войне, в этом жестоком территориальном завоевании", — сказал Прайс.

Особого цинизма позиции КНР добавляет недавняя публикация "мирного плана" по урегулированию "украинского кризиса" от МИДа Китая. В частности, поставляя в рф детали для истребителей и размышляя над передачей агрессору летального оружия, Си Цзиньпин предлагает Украине "прекратить боевые действия" и отказаться от менталитета "холодной войны", намекая на нерасширение каких-либо военных блоков, в том числе НАТО.

Тем временем с официальным визитом в Китай прибыл самопровозглашенный президент беларуси александр лукашенко. Ожидается, что по результатам встречи диктатора с Си Цзиньпином будет подписан большой пакет документов по развитию отношений в ключевых сферах.

Лукашенко прибыл в Китай

Не исключено, что в ходе этих переговоров лидеры стран могут договориться о поставках китайского вооружения в рф через беларусь. Таким образом, КНР удастся избежать западных санкций за прямую поддержку страны-агрессора, сообщают CNN и The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники в разведке США.

По информации журналистов, между москвой и Пекином уже ведутся переговоры по объемам и путям поставок в рф боевых беспилотников, оружия, а также 122-мм и 152-мм артиллерийских снарядов. Сообщается, что российские и китайские официальные лица разработали план отправки беспилотников по поддельным отгрузочным документам.

Глава Комитета Верховной Рады Украины по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Александр Мережко уверен: Украине не следует пренебрегать предупреждениями со стороны американской разведки, ведь ранее подобная информация от наших союзников подтверждалась. Чиновник отмечает: если представитель ЦРУ делает такое заявление, значит, оно обосновано.

"Особенно это касается Китая, позиция которого в отношении войны в Украине никогда не была нейтральной. Голосование КНР против резолюций Генассамблеи ООН, направленных на сохранение территориальной целостности Украины, это подтверждает. Для КНР россия является младшим партнером, причем, согласно заключенному накануне войны договору, это партнерство без ограничений. Китай очень заинтересован в ресурсах рф, а также в ее рынке. Если Путин проиграет на поле боя, это будет проигрыш КНР не только в экономическом смысле, но и в политическом и идеологическом, ведь эти два государства являются ядром авторитарной коалиции, которая противостоит демократическому миру", — говорит Александр Мережко в комментарии "Телеграфу".

Запад не простит Китаю пересечения "красных линий"

Передача россии летального оружия станет пересечением "красных линий", установленных Западом в отношениях с Китаем. Об этом заявил президент США Джозеф Байден в интервью ABC News. По словам американского лидера, он не ожидает, что КНР пойдет на этот шаг после всех предупреждений, однако, если это все же произойдет, Штаты ответят.

"Мы ответим. Я не ожидаю…большой инициативы со стороны Китая по предоставлению оружия россии. Это была бы та самая грань… Другими словами, мы наложили бы строгие санкции на любого, кто это сделал (предоставив рф оружие – ред.)", – заявил Байден.

Сам факт обнародования американской разведкой информации о вероятном военном сотрудничестве Си Цзиньпина и владимира путина уже является превентивной сдерживающей мерой, считает Александр Мережко. По словам украинского чиновника, в Штатах понимают: чем хуже будет положение россии на поле боя, тем более вероятной станет военная поддержка со стороны Китая.

"Безусловно, эта помощь будет скрыта, ведь если Цзиньпин будет оказывать прямую военную поддержку государству-агрессору, организовавшему геноцид украинского народа, это сильно ударит по репутации Китая и окончательно разрушит статус "миротворца", который он пытается себе присвоить", — говорит политик.

Совершив данную ошибку, кроме репутационных потерь, КНР потерпит и катастрофический экономический ущерб. В первую очередь речь идет о последствиях санкций со стороны Запада. Экономика Китая критически зависит от доступа к американскому и европейскому рынкам, что подтверждается огромными объемами торговли между партнерами. Резкое снижение финансовых поступлений станет серьезным ударом по бюджету государства.

Оценка рисков для Украины

Получение оккупационными войсками рф летального оружия из Китая могло бы существенно усилить военный потенциал российской армии, ведь КНР имеет мощный оборонный комплекс. По словам члена Комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке Федора Вениславского, оборонные предприятия Китая активно работают над изготовлением необходимых объемов вооружения.

"Учитывая количественный и качественный состав китайской армии, эти показатели достаточно высоки. Однако вероятность поставок этого оружия в рф на данный момент и в ближайшей перспективе крайне низка. Пока заявления китайских лидеров не дают поводов считать, что их, хоть и пророссийский, но все же нейтралитет перейдет в прямую военную помощь российской федерации. Сегодня в принятии подобных решений КНР руководствуется в первую очередь своими экономическими интересами", — говорит политик в комментарии "Телеграфу" .

Интересы Китая для Цзиньпина стоят на первом месте

Кроме того, Вениславский не видит скрытых мотивов и во встрече лукашенко с Си Цзиньпином. По словам нардепа, эта поездка, скорее всего, связана с преследованием личных интересов президента беларуси. В частности, лукашенко пытается обезопасить себя, сохранить статус кво и не дать путину втянуть себя в войну против Украины.

"Анализируя последние заявления президента беларуси, можно понять, что лукашенко стал более трезво оценивать действия россии", — отмечает Федор Вениславский.

В том, что внезапное сближение лидеров диктаторских режимов не является чем-то фатальным и непреодолимым для Украины, уверен и Александр Мережко. Нардеп отмечает: усиление западной военной помощи Украине будет происходить безотносительно налаживания военно-технической поддержки россии со стороны Китая. Однако если КНР действительно пойдет на такой шаг, наши союзники ускорят процессы предоставления Украине оружия, в том числе — номенклатуры, о поставках которой ранее речь не шла.