Ближайшее окружение Зеленского: названы фамилии тех, кому доверяет президент

Узость круга приближенных лиц приводит к тому, что приходится тасовать немногочисленные карты

В ближайшее окружение президента Украины Владимира Зеленского входят люди, которых он давно знает. Среди них оказался и новый глава Минобороны Рустем Умеров.

Но круг доверия новоназначенным министром не ограничивается. Фамилии тех, кому доверяет глава государства, опубликовало издание РБК-Украина.

Главной опорой Зеленского на посту президента по-прежнему остается руководитель ОП Андрей Ермак. К ближайшему окружению главы государства, согласно данным источника издания, относят и премьера Дениса Шмыгаля. Также в список вошли вице-премьер Михаил Федоров и Александр Кубраков.

В парламенте "своими" считаются спикер Руслан Стефанчук, его первый заместитель Александр Корниенко. Также отмечается и секретарь национального инвестиционного совета Давид Арахамия.

В силовых структурах все очевидно. Владимир Зеленский доверяет главнокомандующему Валерию Залужному, командующему Сухопутными силами Александру Сырскому, начальнику ГУР Кириллу Буданову и главе СБУ Василию Малюку.

В издании отмечают, что вышеперечисленными фамилиями круг приближенных особ к президенту не ограничивается. Так, по инсайдерским данным, в окружение Зеленского входит и министр экономики Юлия Свириденко. Среди функционеров Офиса Президента, самым близким к главе государства называют Олега Татарова. Ценит Зеленский его, якобы, за усердие, перебить которое пока не может ни критика со стороны гражданского общества, ни весь негатив из биографии чиновника.

В статье отмечается, что узость круга приближенных лиц приводит к тому, что решая кадровые вопросы, приходится тасовать те же немногочисленные карты.

Так, к примеру, до сих пор место министра культуры и информационной политики остается вакантным. На эту должность прочили Юлию Федив. Но против нее развернулась активная информкампания.

"На самом деле все уже так устали от постоянных медиаатак, когда все всех мочат. К тому же как в случае с Федив мочат свои…", — сказал собеседник издания в парламенте.

Как результат, возникла идея в принципе отказаться от Минкульта. Функцию информполитики решили передать в ведение советника главы ОП Михаила Подоляка, а "культурный" функционал распределить между центральными органами исполнительной власти.

Напомним, что 19 сентября Кабинет министров Украины уволил всех заместителей глава Минобороны и государственного секретаря министерства. В их числе оказалась и Анна Маляр, а также известный волонтер Виталий Дейнега.