Найближче оточення Зеленського: названі прізвища тих, кому довіряє президент

Вузькість кола наближених осіб призводить до того, що доводиться тасувати нечисленні карти

До найближчого оточення президента України Володимира Зеленського входять люди, яких він давно знає. Серед них виявився і новий голова Міноборони Рустем Умеров.

Але коло довіри новопризначеним міністром не обмежується. Прізвища тих, кому довіряє глава держави, опублікувало видання РБК-Україна.

Головною опорою Зеленського на посаді президента, як і раніше, залишається керівник ОП Андрій Єрмак. У найближче оточення глави держави, за словами джерела видання, також входить прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Також до списку увійшли віце-прем’єр Михайло Федоров та Олександр Кубраков.

У парламенті "своїми" вважаються речник Руслан Стефанчук, його перший заступник Олександр Корнієнко. Також відзначається і секретар національної інвестиційної ради Давид Арахамія.

У силових структурах все очевидно. Володимир Зеленський довіряє головнокомандувачу Валерію Залужному, командувачу Сухопутних сил Олександру Сирському, начальнику ГУР Кирилу Буданову та голові СБУ Василю Малюку.

У виданні зазначають, що переліченими вище прізвищами коло наближених осіб до президента не обмежується. Так, за інсайдерськими даними, до оточення Зеленського входить і міністр економіки Юлія Свириденко. Серед функціонерів Офісу Президента найближчим до глави держави називають Олега Татарова. Цінує Зеленський його, нібито, за старанність, перебити яку поки що не може ні критика з боку громадянського суспільства, ні весь негатив із біографії чиновника.

У статті наголошується, що вузькість кола наближених осіб призводить до того, що вирішуючи кадрові питання, доводиться тасувати ті самі нечисленні карти.

Так, наприклад, досі місце міністра культури та інформаційної політики залишається вакантним. На цю посаду пророкували Юлію Федів. Але проти неї розгорнулася активна інформкампанія.

"Насправді всі вже так втомилися від постійних медіаатак, коли всі всіх мочать. До того ж, як у випадку з Федів мочать свої…", — сказав співрозмовник видання в парламенті.

Як наслідок, виникла ідея в принципі відмовитися від Мінкульту. Функцію інформполітики вирішили передати у відання радника голови ОП Михайла Подоляка, а "культурний" функціонал розподілити між центральні органи виконавчої влади.

Нагадаємо, що 19 вересня Кабінет міністрів України звільнив усіх заступників голова Міноборони та державного секретаря міністерства. Серед них виявилася і Ганна Маляр, а також відомий волонтер Віталій Дейнега.