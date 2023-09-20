Поклонник Шария и российских сериалов. Кто такой Евгений Брагар, заменивший Шуфрича на должности в Раде

Политик возглавит Комитет Верховной Рады по свободе слова и информации

Верховная Рада уволила скандального нардепа Нестора Шуфрича, подозреваемого в госизмене, с должности председателя парламентского Комитета по вопросам свободы слова и информации. В настоящее время исполняющим обязанности главы комитета вместо Шуфрича станет нардеп от "Слуг народа" Евгений Брагар.

Здесь страна должна б дружно порадоваться за свободу слова, но в этой ситуации не все так однозначно. Ведь за свою долгую политическую карьеру Брагар уже успел попасть в несколько скандалов. Это тот самый нардеп, советовавший пенсионерке продать собаку и оплатить коммуналку. Он вопреки правилам украинского языка называет себя Евгением на русский лад, а еще когда-то донатил Анатолию Шарию. "Телеграф" собрал ТОП-5 фактов из его биографии:

Пришел в политику в юном возрасте

Брагар родился 30 мая 1994 года в Киеве. Окончил исторический факультет Киевского национального университета Шевченко. Изучал новую историю левых движений в Алжире. В 2019 году был избран народным депутатом Верховной Рады 9-го созыва от "Слуги народа" (№76 в списке, беспартийный). Член одноименной фракции. Проходил стажировку в комитете Верховной Рады по иностранным делам. Основатель, руководитель и преподаватель польского языка в учебном проекте "Лингвист".

Противник финансирования патриотического кино

В сентябре 2019-го в эфире телеканала "Рада" заявил, что государству не стоит финансировать кинематограф патриотического толка (вроде "Киборгов"), потому что оно не приносит прибыли. В том же интервью он сказал: "Наш враг не россия, а путинский режим". Средства нужно выделять на такие ленты, как "Свингеры", "Дзідзьо" и "Бешеная свадьба", сказал Брагар.

Это не единственный ватный редфлег в биографии Брагара — в 2020-м мужчина также предлагал упразднить уроки "Истории Украины" для пятиклассников, он даже направил депутатское обращение на имя и.о. министра образования и науки. "Слуга" оценил учебный курс как неинформативный и поверхностный, а во время преподавания фактов по истории Украины учителя вроде бы пользуются собственными оценочными суждениями.

Защищал русские сериалы в автобусе

В 2020 году Брагар написал заявление в полицию на волонтерку Анастасию Конфедерат, которая прервала поездку в автобусе "Луцк-Киев" из-за отказа водителя выключить там сериал на русском языке. Водитель нарушил нормы закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", согласно которому в публичных сферах должен использоваться государственный язык, но Брагар назвал действия волонтерки националистическими:

"Украина – это общий дом для всех ее граждан без учета языка общения, вероисповедания или национального происхождения. Так было, так есть и так будет всегда".

На сторону Брагара встал нардеп от пророссийской партии ОПЗЖ Илья Кива.

Брагар написал заявление на волонтерку

Позарился на собаку

В феврале 2020-го разразился скандал, когда в прямом эфире "112 канала" предложил пенсионерке продать собаку, чтобы оплатить коммуналку, на которую не хватает пенсии и субсидии. Пожилая женщина, дозвонившаяся в студию и представившаяся жительницей села Аджамка Кропивницкого района Кировоградской области, спросила у присутствующих нардепов, как ей прожить на пенсию 2 тысячи гривен при условии, когда приходится платить высокие коммунальные тарифы.

Социальные сети бурно отреагировали на слова народного депутата.

Депутат согласился, что в таких условиях "действительно прожить трудно", но посоветовал определить, есть ли у пенсионерки еще какое-нибудь имущество. Он объяснил, что "лично встречал ситуацию, когда женщина хотела получить субсидию, имея несколько квартир", и выразил мнение, что "субсидия должна формироваться в зависимости от финансового положения". В случае если у пенсионерки есть собака ценной породы, Брагар предположил, что ее можно продать и таким образом расплатиться за газ.

"Если собака элитной породы во дворе, она может ее продать в любой момент и спокойно себе заплатить", — сказал Брагар. Заявление Брагара повлекло за собой волну критики и ему пришлось извиниться.

Социальные сети бурно отреагировали на слова народного депутата.

Донатил Шарию

В июне 2020 года подсанкционный блоггер Анатолий Шарий обнародовал скриншот банковского перевода, из которого следует, что в его поддержку перевел 1000 грн. нардеп от "Слуги народа" Евгений Брагар. При этом Евгений Брагар отметил в комментарии к платежу: "Не все в "Слуге народа" такие, как вы думаете".

В свою очередь Анатолий Шарий прокомментировал: "Я и сам это знаю. И реально обнимаю всех нормальных "слуг народа". Вы и сами знаете, как я к вам отношусь".

Донат Шарию

Анатолий Шарий – видеоблогер и бывший журналист, известный тем, что распространял пророссийские нарративы. В феврале 2021 года Служба безопасности Украины объявила Анатолию Шарию подозрение по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 111 (Государственная измена) и ч. 1 ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и другим признакам).

Ранее "Телеграф" писал, что 15 сентября Шуфрича задержала СБУ, он является фигурантом дела о создании российской шпионской сети бывшим народным депутатом Украины Владимиром Сивковичем. В частности, он подозревается в том, что по заданию Сивковича он распространял в украинских СМИ российскую пропаганду. Его действия рассматриваются в контексте статьи о государственной измене.