Прихильник Шарія та російських серіалів. Хто такий Євгеній Брагар, який замінив Шуфрича на посаді в Раді

Політик очолить Комітет Верховної Ради з питань свободи слова та інформації

Верховна Рада звільнила скандального нардепа Нестора Шуфрича, якого підозрюють у держзраді, з посади голови парламентського Комітету з питань свободи слова та інформації. Наразі виконувачем обов'язків голови комітету замість Шуфрича стане нардеп від "Слуг народу" Євгеній Брагар.

Тут країна мала б дружно порадіти за свободу слова, але у цій ситуації не все так однозначно. Адже за свою довгу політичну кар'єру Брагар вже встиг вляпатися у кілька скандалів. Це той самий нардеп, який радив пенсіонерці продати собаку й сплатити вторгованим за комуналку. Він всупереч правилам української мови називає себе Євгенієм на російський лад, а ще колись донатив Анатолію Шарію. "Телеграф" зібрав ТОП-5 фактів з його біографії:

Прийшов у політику в юному віці

Брагар народився 30 травня 1994 року у Києві. Закінчив історичний факультет Київського національного університету ім.Т.Г.Шевченка. Вивчав новітню історію лівих рухів у Алжирі. У 2019 році був обраний народним депутатом Верховної Ради 9-го скликання від "Слуги народу" (№76 у списку, безпартійний). Член однойменної фракції. Проходив стажування у комітеті Верховної Ради з питань закордонних справ. Засновник, керівник та викладач польської мови у навчальному проєкті "Лінгвіст".

Противник фінансування патріотичного кіно

У вересні 2019-го в етері телеканалу "Рада" заявив, що державі не варто фінансувати кінематограф патріотичного спрямування (на кшталт "Кіборгів"), бо воно не приносить прибутків. В тому ж інтервʼю він сказав "Наш ворог не росія, а путінський режим". Натомість кошти потрібно виділяти на такі стрічки, як "Свінгери", "Дзідзьо" та "Скажене весілля", сказав Брагар.

Це не єдиний ватний редфлег у біографії Брагара — у 2020-му чоловік також пропонував скасувати уроки "Історії України" для п’ятикласників, він навіть направив депутатське звернення на ім’я в.о. міністра освіти і науки. "Слуга" оцінив навчальний курс як неінформативний та поверхневий, а під час викладання фактів з історії України вчителі начебто користуються власними оціночними судженнями.

Захищав російські серіали в автобусі

В 2020 році Брагар написав заяву в поліцію на волонтерку Анастасію Конфедерат, яка перервала поїздку в автобусі "Луцьк-Київ" через відмову водія вимкнути там серіал російською мовою. Водій порушив норми закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", згідно з яким у публічних сферах має вживатися державна мова, але Брагар назвав дії волонтерки націоналістичними:

"Україна – це спільний дім для всіх її громадян без огляду на мову спілкування, віросповідання чи національне походження. Так було, так є і так буде завжди".

На бік Брагара став нардеп від проросійської партії ОПЗЖ Ілля Кива.

Брагар написав заяву на волонтерку

Зазіхнув на собаку

У лютому 2020-го втрапив у скандал, коли у прямому ефірі "112 каналу" запропонував пенсіонерці продати собаку, щоб сплатити комуналку, на яку не вистачає пенсії і субсидії. Літня жінка, яка додзвонилася в студію і представилася мешканкою села Аджамка Кропивницького району Кіровоградської області, запитала у присутніх нардепів, як їй прожити на пенсію 2 тисячі гривень за умови, коли доводиться сплачувати високі комунальні тарифи.

Соціальні мережі бурхливо відреагували на слова народного депутата.

Депутат погодився, що в таких умовах "дійсно прожити важко", але порадив визначити, чи є у пенсіонерки ще яке-небудь майно. Він пояснив, що "особисто зустрічав ситуацію, коли жінка хотіла отримати субсидію, маючи кілька квартир", і висловив думку, що "субсидія повинна формуватися в залежності від фінансового стану". У разі, якщо в пенсіонерки є собака цінної породи, Брагар припустив, що її можна продати і таким чином розплатитися за газ.

"Якщо собака елітної породи у дворі, то вона може її продати в будь-який момент і спокійно собі заплатити", – сказав Брагар. Заява Брагара спричинила хвилю критики і йому довелося вибачитися.

Соціальні мережі бурхливо відреагували на слова народного депутата.

Донатив Шарію

У червні 2020 року підсанкційний блогер Анатолій Шарій оприлюднив скриншот банківського переказу, з якого випливає, що на його підтримку переказав 1000 грн. нардеп від "Слуги народу" Євгеній Брагар. При цьому Євгеній Брагар зазначив у коментарі до платежу: "Не всі у "Слузі народу" такі, як ви думаєте".

У свою чергу Анатолій Шарій прокоментував: "Я і сам це знаю. І реально обіймаю всіх нормальних "слуг народу". Ви й самі знаєте, як я до вас ставлюся".

Донат Шарію

Анатолій Шарій – відеоблогер і колишній журналіст, відомий тим, що поширював проросійські наративи. У лютому 2021 року Служба безпеки України оголосила Анатолію Шарію підозру за двома статтям Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 111 (Державна зрада) та ч. 1 ст. 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

Раніше "Телеграф" писав, що 15 вересня Шуфрича затримала СБУ, він є фігурантом справи про створення російської шпигунської мережі колишнім народним депутатом України Володимиром Сівковичем. Зокрема, його підозрюють у тому, що за завданням Сівковича він поширював в українських ЗМІ російську пропаганду. Його дії розглядаються у контексті статті про державну зраду.