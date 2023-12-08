Panther и Fuchs: в WSJ рассказали, что хотят производить Украина и Rheinmetall

Rheinmetall имеет большие амбиции по производству техники в Украине

Поскольку союзники Украины очень медленно поставляют необходимую Вооруженным силам бронетехнику, Украина требует от них предоставить возможность производить технику на своей территории. Одну из ключевых позиций в планах Киева производить западные танки и бронемашины занимает немецкий концерн Rheinmetall.

Об этом пишет американское издание The Wall Street Journal. Журналисты говорят, что переговоры Киев ведет с рядом компаний, но именно Rheinmetall занимает одну из ведущих позиций.

К примеру, уже сейчас Rheinmetall ремонтирует в Украине военную технику немецкого производства. В ближайшее время планируется начать производство в Украине ряда образцов техники – прежде всего бронетранспортеров.

"Компания намерена в ближайшее время приступить к сборке своего бронетранспортера Fuchs в Украине, отправив его компоненты через границу в том, что она окрестила "Лисой в коробке". В дальнейшем амбициями Rheinmetall является производство нового танка Panther и средств ПВО в Украине", – говорится в материале.

Генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер подчеркнул, что производство техники для Украины на ее территории обойдется дешевле, чем производить ее в Германии. Прежде всего, в Украине более низкие затраты на рабочую силу, а также есть возможность использовать все существующие заводы.

Напомним, что до конца года ВСУ должны получить авиадесантные легкие автомобили Caracal из Германии, которые можно усиливать броней. Правда, пока поставка будет небольшой – всего пять машин.

В ближайшее время Украина получит новую партию зенитно-ракетных комплексов Skynex. Передачу этого вооружения ранее анонсировал Rheinmetall.