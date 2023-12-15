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В США сказали, когда проголосуют за помощь Украине

Автор
Антон Корж Антон Корж
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На кону стоит 61 млрд долларов для Украины Новость обновлена 15 декабря 2023, 06:02
На кону стоит 61 млрд долларов для Украины. Фото day.kyiv.ua

Соглашение по границам прогрессирует, особенно с учетом заинтересованности Белого дома в процессе

Сенат США на следующей неделе проголосует за пакет финансирования военной помощи Украине, Израилю и Тайваню. Каникулы в Сенате отложены на неделю, поэтому 18 декабря сенаторы соберутся на переговоры, чтобы достичь соглашения по границам.

Об этом заявил лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер, сообщает информационное агентство Reuters. По словам Шумера, сенаторы понимают, что за ними сейчас наблюдает весь мир, включая врагов США.

Другие сенаторы говорят, что соглашение о границах прогрессирует, особенно с учетом заинтересованности Белого дома в процессе. Можно надеяться, что через неделю законопроект действительно будет проголосован.

"Мы достигаем прогресса, и Белый дом заинтересован в этом, и это хорошо. Выглядит обнадеживающе", – сказал сенатор Джон Тьюн.

В то же время, республиканцы, похоже, продолжают демонстрировать недовольство, шантажировать и торговаться. В частности, сенатор-республиканец Том Коттон заявил, что несмотря на прогресс стороны переговоров остаются "очень далекими" друг от друга.

Как ранее писал "Телеграф", 13 декабря в США Сенат поддержал оборонный бюджет страны на 2024 финансовый год в рекордной сумме в 886 миллиардов долларов. Он был одобрен 68 голосами "за", 11 проголосовали против, другие воздержались.

Между тем, если в ближайшее время Конгресс США не примет финансирование для оказания военной помощи Украине, Вашингтону придется выбирать между поставками вооружения Киеву и поддержанием собственной боеспособности. В настоящее время средства на помощь Украине почти исчерпаны.

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