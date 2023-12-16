Foreign Policy: Зеленский в Вашингтоне не повлиял на республиканцев так, как планировал

Союзники Украины планировали, что украинский президент сможет убедить республиканцев

Президент Украины Владимир Зеленский затруднился убедить республиканцев поддерживать голосование за помощь Украине, поскольку он недооценил масштаб проблемы, которую составил вопрос усиления границ. Поэтому его визит в этом плане был неудачным.

Об этом пишет американское издание Foreign Policy, анализируя поездку украинского президента в США. Журналисты отмечают, что союзники Украины надеялись на то, что Зеленский сможет убедить конгрессменов.

Главной задачей Зеленского в Вашингтоне было произнести такую убедительную речь, чтобы республиканцы наконец согласились временно забыть о мексиканской границе и проголосовать за финансирование помощи Украине. Однако, отмечает издание, эту задачу изначально было невозможно выполнить – поскольку вопрос границы стал очень "горячим" для республиканцев, в частности для спикера Палаты представителей Майка Джонсона.

Более того, ряд республиканцев сказали изданию, что аргументы Зеленского во время встреч в Вашингтоне были впечатляющими и очень убедительными. Однако конгрессмены-республиканцы не рискнули пойти против партийной линии.

Вместо этого республиканцы очень возмутились, поскольку аргументы Зеленского выставили Республиканскую партию в неприятном свете. Республиканцы считают, что речи украинского президента загнали их в тупик, дав демократам больше политических рычагов давления.

Как ранее писал "Телеграф", 13 декабря в США Сенат поддержал оборонный бюджет страны на 2024 финансовый год в рекордной сумме в 886 миллиардов долларов. Он был одобрен 68 голосами "за", 11 проголосовали против, другие воздержались.

Между тем, если в ближайшее время Конгресс США не примет финансирование для оказания военной помощи Украине, Вашингтону придется выбирать между поставками вооружения Киеву и поддержанием собственной боеспособности. В настоящее время средства на помощь Украине почти исчерпаны.

Сенат США на следующей неделе проголосует за пакет финансирования военной помощи Украине, Израилю и Тайваню. Каникулы в Сенате отложены на неделю, поэтому 18 декабря сенаторы соберутся на переговоры, чтобы достичь соглашения по границам.