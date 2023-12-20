Какие страны Европы под ударом: бельгийский генерал сделал тревожный прогноз

Российский диктатор Путин уже показал, что легко может напасть на соседей

Если российский диктатор Владимир Путин победит в войне в Украине, следующими целями террориста могут стать Молдова и страны Балтии. Диктатор уже не раз озвучивал претензии к этим странам.

Об этом предупредил главнокомандующий бельгийской армией генерал Мишель Гофман, пишет издание Politico. Во время визита в Румынию генерал сказал об этом в речи бельгийским солдатам, дислоцированным в стране.

"Россия уже продемонстрировала, что у нее есть желание напасть на соседа. Язык президента России Владимира Путина всегда неоднозначен. Вполне возможно, что позже у них появятся и другие идеи. Либо на юге Молдовы, либо в странах Балтии", – сказал он.

Генерал добавил, что Европа должна подготовиться к возможной войне против России и дать диктатору понять, что она может себя защитить, а в случае необходимости может контратаковать. Также Европа не должна дать россиянам восстановить свои силы.

"Даже если силы Москвы сейчас кажутся ослабленными из-за продолжающейся войны против Украины, эта слабость является "временной". Если Россия выиграет войну, она в конечном итоге восстановит военную машину и восстановит свои вооруженные силы", – резюмировал Гофман.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Германии тоже призывают Европу подготовиться к войне с Россией. Министр обороны страны считает, что США неизбежно сократят свое присутствие на континенте.