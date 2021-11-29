Укр

"На местные зарплаты это дорого": обед иностранки в Украине за 5 евро всполошил россиян

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
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Обед в украинском ресторане Новость обновлена 29 ноября 2021, 08:14
Обед в украинском ресторане

В то время как иностранку цена приятно порадовала, россияне сочли ее высокой

Обед иностранки в украинском сетевом ресторане домашней еды обошелся в 5 евро (около 153 гривен). Казалось бы, что вполне адекватная цена за 3 полноценный блюда, однако такая сумма шокировала жителей России.

Публикация девушки под ником Stessi появилась в Twitter. Туристка заплатила 5 евро за салат с крабовыми палочками, вареники с вишней, котлета по-киевски с пюре и салатом из овощей. Такая цена за обед, судя по комментарию, иностранку очень порадовала.

Однако, в комментариях к публикации разгорелся спор из-за цен. Некоторые сочли, что 5 евро за обед — это слишком дорого для Украины. А жители РФ писали, что за такие деньги у них в стране "будет больше еды". 

Похоже, что цены в украинском ресторане "Пузатая хата" шокируют только жителей РФ, поскольку другие пользователи сети писали, что еда там довольно вкусная, а цены демократичные.

Больше того, один из пользователей написал, что обед за 5 евро — это "бесплатно по меркам Израиля".

Ранее "Телеграф" сообщал, как изменились цены на продукты в Украине за месяц.

Теги:
#Украина #Цены #Продукты #Еда #Ресторан
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