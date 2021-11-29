"На місцеві зарплати це дорого": обід іноземки в Україні за 5 євро сполошив росіян

У той час як іноземку ціна приємно порадувала, росіяни порахували її високою

Обід іноземки в українському мережевому ресторані домашньої їжі коштував 5 євро (близько 153 гривень). Здавалося б, що цілком адекватна ціна за 3 повноцінні страви, проте така сума шокувала жителів Росії.

Публікація дівчини під ніком Stessi з’явилася у Twitter. Туристка заплатила 5 євро за салат з крабовими паличками, вареники з вишнею, котлета по-київськи з пюре та салатом з овочів. Така ціна за обід, судячи з коментаря, іноземку дуже порадувала.

Однак у коментарях до публікації розгорілася суперечка через ціни. Дехто вважає, що 5 євро за обід — це дуже дорого для України. А жителі РФ писали, що за такі гроші у них у країні "буде більше їжі".

Схоже, що ціни в українському ресторані "Пузата хата" шокують лише жителів РФ, оскільки інші користувачі мережі писали, що там їжа досить смачна, а ціни демократичні.

Мало того, один із користувачів написав, що обід за 5 євро — це "безкоштовно за мірками Ізраїлю".

Раніше "Телеграф" повідомляв, як змінилися ціни на продукти в Україні протягом місяця.