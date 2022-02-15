Тысяча Зеленского: в каких банках можно оплатить коммуналку деньгами за вакцинацию
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Оплата ЖКУ стала доступна пожилым украинцам.
Тысяча за вакцинацию, которая выплачивается государством на карты еПоддержки, с 14 февраля доступна не только на 4, а на 9 месяцев, а для многих пенсионеров (категории старше 60 лет) ей можно расплатиться и за коммунальные услуги.
Как отмечают в материале "Нового времени", оплату за ЖКУ "тысячей Зеленского" открыли Приватбанк и Альфа-банк.
Оплата в кассе Приватбанка в отделениях доступна с 14 февраля, а с 16 ее реализуют в мобильном приложении и веб-версии. Дополнительные документы при проведении коммунальных платежей не нужны, поскольку возраст проверится автоматически. Чтобы пользоваться возможностью оплаты онлайн, необходимо будет обновить приложение до последней версии, а при создании электронного платежа выбрать карту еПоддержки.
В Альфа-банке также можно получить как физическую, так и виртуальную карту, а также оформить подписку на печатную периодику. Обычный пластик смогут оформить новые клиенты, которые не могут сделать себе цифровую версию.
Про продление срока, в который можно потратить деньги за вакцинацию, написал глава Минцифры Михаил Федоров. Напомним, в общем оплата картой еПоддержка доступна для таких категорий:
- покупка билетов для авиа и железнодорожного транспорта по Украине
- билеты в заведения культурной сферы (кино, театры, музеи и другие)
- покупка книг
- покупка абонементов для занятий спортом
- покупка лекарств
- оплата ЖКУ
- оплата товаров в сфере образования
- выписка периодических печатных СМИ.
"Телеграф" ранее писал, что 1000 гривен получат и несовершеннолетние, привитые от коронавируса. Им будут доступны дополнительные категории, например образовательные программы. Также анонсировано, что сумма станет на 500 грн больше при бустерной вакцинации.
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