Тисяча Зеленського: у яких банках можна сплатити комуналку грошима за вакцинацію

Оплата ЖКП стала доступною для літніх українців.

Тисяча за вакцинацію, яка виплачується державою на карти єПідтримки, з 14 лютого доступна не лише на 4, а на 9 місяців, а для багатьох пенсіонерів (категорії старше 60 років) нею можна розплатитися і за комунальні послуги.

Як зазначають у матеріалі "Нового времени", оплату за ЖКП "тисячею Зеленського" відкрили Приватбанк та Альфа-банк.

Оплата в касі Приватбанку у відділеннях доступна з 14 лютого, а з 16 її реалізують у мобільному додатку та вебверсії. Додаткові документи під час проведення комунальних платежів не потрібні, оскільки вік перевіриться автоматично. Щоб скористатися можливістю оплати онлайн, необхідно буде оновити програму до останньої версії, а при створенні електронного платежу вибрати картку єПідтримки.

В Альфа-банку можна отримати як фізичну, так і віртуальну карту, а також оформити підписку на друковану періодику. Звичайний пластик зможуть оформити нові клієнти, які не можуть зробити цифрову версію.

Про продовження терміну, коли можна витратити гроші за вакцинацію, написав глава Мінцифри Михайло Федоров. Нагадаємо, загалом оплата карткою єПідтримка доступна для таких категорій:

купівля квитків для авіа та залізничного транспорту по Україні

квитки до закладів культурної сфери (кіно, театри, музеї та інші)

покупка книг

купівля абонементів для занять спортом

купівля ліків

оплата ЖКП

оплата товарів у сфері освіти

виписка періодичних друкованих ЗМІ.

"Телеграф" раніше писав, що 1000 гривень отримають і неповнолітні, щеплені від коронавірусу. Їм будуть доступні додаткові категорії, наприклад, освітні програми. Також анонсовано, що сума стане на 500 грн більше за бустерної вакцинації.