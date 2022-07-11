Как сохранить бензин с помощью шин: неочевидный способ на тысячи гривен экономии

Исследователи учитывали одно из качеств современных шин

Ситуация в Украине с топливом улучшается, но все еще далека от довоенной. И вопрос как сэкономить бензин и деньги на его приобретение остается актуальным.

Американские специалисты Consumer Reports выяснили, что шины с минимальным сопротивлением качению позволяют значительно сократить расходы на топливо. Они уверены, что от 4 до 11 % топлива тратится на преодоление трения.

Если перевести цифры американского рынка в украинские, то при пробеге в 20 тысяч км экономия водителя составляет за год более 53 литров топлива. За пять лет экономия вырастет до 273 литров при пробеге более 100 тысяч км. Расчеты сделаны на основе современных цен на бензин в США (около 5 долларов за 3,8 литра годовая экономия составляет 70 USD, а 5-летняя 360 USD).

При теперешних ценах на бензин в Украине годовая сумма экономии может составить более 2,6 тысячи грн. Текущая цена на бензин снизилась и в среднем за А-95 в Украине прося 50,61 грн/л. За газ — 36,91 грн/л, а за дизель — 56,4.

Цена на топливо в Украине

Украинский рынок постепенно наполняется топливом — об этом свидетельствует частичное снижение цен на АЗС, иногда, весьма ощутимое. Популярность приобрел также "спиртовой бензин" или биотопливо — он не только дешевле, но и экологичнее.