Як зберегти бензин за допомогою шин: неочевидний спосіб на тисячі гривень економії

Дослідники враховували одну з якостей сучасних шин

Ситуація в Україні з паливом покращується, але все ще далека від довоєнної. І питання як заощадити бензин та гроші на його придбання залишається актуальним.

Американські фахівці Consumer Reports з’ясували, що шини з мінімальним опором коченню дозволяють значно скоротити витрати на пальне. Вони впевнені, що від 4 до 11% палива витрачається на подолання тертя.

Якщо перевести цифри американського ринку в українські, то при пробігу 20 тисяч км економія водія становить за рік понад 53 літри палива. За п’ять років економія зросте до 273 літрів при пробігу понад 100 тисяч кілометрів. Розрахунки зроблено на основі сучасних цін на бензин у США (при близько 5 доларів за 3,8 літра річна економія складає 70 USD, а 5-річна 360 USD).

За нинішніх цін на бензин в Україні річна сума економії може становити понад 2,6 тисячі грн. Поточна ціна на бензин знизилася і в середньому за А-95 в Україні просячи 50,61 грн/л. За газ – 36,91 грн/л, а за дизель – 56,4.

Ціна на паливо в Україні

Український ринок поступово наповнюється паливом — про це свідчить часткове зниження цін на АЗС, іноді дуже відчутне. Популярність набув також "спиртовий бензин" або біопаливо — він не тільки дешевший, а й екологічніший.