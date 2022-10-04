Стоимость гречки скоро серьезно изменится: чего ждать украинцам

Нагрузка на кошелек потребителя может стать чуть меньше

Пока часть продуктов ожидаемо дорожает, одна из наиболее популярных среди украинцев круп — гречневая — может серьезно снизиться в цене. Уже к концу октября стоимость килограмма гречки может закрепиться на уровне 50-60 гривен. По мнению замглавы Всеукраинского аграрного совета Дениса Марчука, на большее снижение рассчитывать не приходится, ведь на этот фактор серьезно влияют погодные условия.

Более детально о ситуации сообщает портал Landlord. Отметим, что несмотря на войну и другие сложности, украинские аграрии в 2022 году смогли вырастить 110-120 тонн гречки, что почти полностью закрывает все потребности наших граждан.

"Один из факторов, который сегодня еще останавливает падение цены, это то, что погодные условия не дают возможности зайти в поле и намолотить соответствующее количество, чтобы обеспечить внутренний рынок", — говорит Марчук.

Впрочем, с учетом количества украинцев, выехавших за границу, вскоре гречневая крупа может перестать быть предметом кулинарной роскоши в доме. И когда цена снизится в среднем до 50-60 грн/кг, очень важно проследить, чтобы украинцы не устроили очередную спекуляцию и искусственный спрос.

Это может выглядеть так: все ринутся закупать подешевевшую крупу, которая уже через пару недель окажется им не нужна. Затем может начаться перепродажа через третьи руки, что плохо повлияет на ценовую политику внутри страны.

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