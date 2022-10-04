Вартість гречки скоро серйозно зміниться: на що чекати українцям

Навантаження на гаманець споживача може стати трохи меншим

Поки частина продуктів очікувано дорожчає, одна з найбільш популярних серед українців круп — гречана — може значно знизитися в ціні. Вже до кінця жовтня вартість кілограма гречки може закріпитись на рівні 50-60 гривень. На думку заступника голови Всеукраїнської аграрної ради Дениса Марчука, на більше зниження розраховувати не доводиться, адже на цей фактор серйозно впливають погодні умови.

Більш детально про ситуацію повідомляє портал Landlord. Зазначимо, що попри війну та інші складнощі, українські аграрії у 2022 році змогли виростити 110-120 тонн гречки, що майже повністю закриває усі потреби наших громадян.

"Один із факторів, який сьогодні ще зупиняє падіння ціни, це те, що погодні умови не дають можливості зайти в поле та намолотити відповідну кількість, щоб забезпечити внутрішній ринок", — говорить Марчук.

Втім, із урахуванням кількості українців, які виїхали за кордон, незабаром гречана крупа може припинити бути предметом кулінарної розкоші в будинку. І коли ціна знизиться в середньому до 50-60 грн/кг, важливо простежити, щоб українці не влаштували чергової спекуляції та штучного попиту.

Це може виглядати так: всі кинуться закуповувати крупу, що подешевшала, яка вже через пару тижнів виявиться їм не потрібна. Потім може розпочатися перепродаж через треті руки, що погано вплине на цінову політику всередині країни.

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