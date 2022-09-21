"Золота цибуля": чому в Україні зростають ціни на овочі

Цибуля, схоже, тільки дорожчатиме

Через повномасштабне вторгнення рф та інфляцію в країні зростають ціни на багато товарів, включаючи овочі. В Україні підскочили ціни й на цибулю.

Про це повідомляє east-fruit.com. За інформацією джерела, ціни на цибулю стрімко зростають через обмежену пропозицію на ринку.

Експерти вважають, що основною причиною подорожчання овочів стали зливи, через що багато господарств змушені були призупинити збирання врожаю. На сьогодні українські фермери готові відвантажувати цибулю за ціною не дешевшою за 22-27 грн/кг, що в середньому на 10% дорожче, ніж тижнем раніше.

Крім того, ціни на цибулю зростають через гуртовиків, які закуповують її для закладки на зберігання. Додамо, цього року врожай цибулі буде набагато нижчим, ніж сезоном раніше через російську окупацію Херсонської області, яка була лідером по вирощування овочів. Також на врожай 2022 року вплинули несприятливі погодні умови.

Експерти зазначають, що на цей час оптова ціна на цибулю в Україні вже в середньому в 4,4 рази вища, ніж роком раніше. Аналітики вважають, що овоч дорожчатиме, адже деякі великі гравці на ринку вирішили закладати цибулю на зберігання та утрималися від продажу в очікуванні подальшого зростання цін на продукт.

Нагадаємо, мережа ресторанів McDonald’s розпочала поетапне поновлення роботи в Україні. Ціни в меню стали значно вищими, ніж до повномасштабного вторгнення росії.

Раніше "Телеграф" повідомляв, які справи з цінами на продукти в окупованій Луганщині.