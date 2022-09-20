Макарони та молочка подорожчали вдвічі, м'ясо - втричі: що відбувається з цінами на окупованій Луганщині

При цьому російські окупанти штучно знецінили гривню

Життя в окупованих росіянами населених пунктах більше нагадує жахіття — у людей проводять обшуки, погрожують забрати житло, а місцями росіяни чинять звірства навіть над дітьми. Виживання в окупації супроводжується ще й тотальним зростанням цін на продукти. На Луганщині, наприклад, ціни на всі соціальні продукти підскочили на 50% і вище.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у власному Telegram-каналі.

За його словами, російські окупанти штучно знецінили гривню, обмінюючи її по 1,25 рубля, тобто практично один до одного. Таким чином громадяни, у яких залишалася гривня, збідніли у чотири рази. Тим часом ціни на продукти в окупованих містах зросли удвічі.

За даними голови Луганської ОВА, у порівнянні з цінами на продукти в Україні на окупованих територіях цукор кристалічний коштує на 83,52% дорожче, буряк – на 76,47%, олія соняшникова – на 68,12%, яловичина – на 61,50%, яйця курячі – на 55,73%, макаронні вироби – на 54,34%, сметана – на 53,93%, масло вершкове – на 51,37%, хліб житньо-пшеничний – на 48,90%.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що попри окупацію в Мелітополі продовжують торгувати продуктами українського виробництва, особливо це стосується місцевих базарів. Ціни вищі від українських, однак на базарі можна отоваритися значно дешевше, ніж у місцевих супермаркетах, де в основному продають російські товари і ціни вказані в рублях та гривнях.