Макароны и молочка подорожали вдвое, мясо – втрое: что происходит с ценами на оккупированной Луганщине

При этом российские оккупанты искусственно обесценили гривну

Жизнь в оккупированных россиянами населенных пунктах больше напоминает ужас — у людей проводят обыски, угрожают забрать жилье, а местами россияне совершают зверства даже над детьми. Выживание в оккупации сопровождается и тотальным ростом цен на продукты. В Луганской области, например, цены на социальные продукты подскочили на 50% и выше.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в собственном Telegram-канале.

По его словам, российские оккупанты искусственно обесценили гривну, обменивая ее по 1,25 рубля, то есть практически один к одному. Таким образом, граждане, у которых оставалась гривна, обеднели в четыре раза. Тем временем цены на продукты в оккупированных городах выросли вдвое.

По данным главы Луганской ОВА, по сравнению с ценами на продукты в Украине на оккупированных территориях сахар кристаллический стоит на 83,52% дороже, свёкла – на 76,47%, подсолнечное масло – на 68,12%, говядина – на 61,50 %, яйца куриные – на 55,73%, макаронные изделия – на 54,34%, сметана – на 53,93%, масло сливочное – на 51,37%, хлеб ржано-пшеничный – на 48,90%.

Ранее "Телеграф" сообщал, что, несмотря на оккупацию в Мелитополе, продолжают торговать продуктами украинского производства, особенно это касается местных базаров. Цены выше украинских, однако на базаре можно отовариться гораздо дешевле, чем в местных супермаркетах, где в основном продают российские товары и цены указаны в рублях и гривнах.