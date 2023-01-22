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В Украине снова подорожало сало: сколько просят сейчас за популярный продукт

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Автор
Сало является одним из самых любимых продуктов многих украинцев Новость обновлена 22 января 2023, 12:24
Сало является одним из самых любимых продуктов многих украинцев. Фото volyngid.com

По сравнению с декабрем прошлого года средняя стоимость сала уже выросла на 1,44%

Не успели украинцы порадоваться серьезному снижению стоимости сала, как топовый продукт снова поднялся в цене. Незначительное удорожание он демонстрировал и в конце 2022 года, продолжив эту тенденцию и в январе 2023-го. За килограмм соленого сала в среднем просят 271 грн, что значительно отличается от стоимости продукта за аналогичный период прошлого года.

Такую статистику публикует портал "Минфин". Следует отметить, что еще в прошлом месяце кило таковой продукции стоило на 8 грн дешевле. Однако, скорее всего, общее влияние новогодних праздников на рынок продовольственных товаров оказало свое дело.

Соленое сало остановилось на отметке 271,04 грн — это средняя стоимость по крупнейшим супермаркетам страны. Самые дорогие ценники демонстрирует Novus – 289 грн. Несколько дешевле сало можно купить в Metro (268,81 грн) и Auchan (255,30 грн).

Цены на сало в Украине в январе
Цены на сало в Украине в январе

Сейчас мы уже привыкли к регулярному повышению стоимости, но разница с январем прошлого года все же впечатляет. Тогда любимый продукт можно купить в среднем за 195,23 грн/кг.

Цены на домашнее сало
Цены на домашнее сало

Домашнее сало не изменилось в цене по сравнению с декабрем 2022-го — остается в цене на уровне 189 грн. Если же сравнивать цены за январь, то подорожание ощущается: еще год назад эту продукцию можно было приобрести за 152,97 грн/кг.

Цены на соленое сало
Цены на соленое сало

Следует отметить, что меняется также цена и другой мясной продукции. В частности, "Телеграф" предупреждал о подорожании курятины и говядины в ближайшее время.

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#Цены на продукты #Продукты #Сало #Подорожание