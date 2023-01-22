В Україні знову подорожчало сало: скільки просять зараз за популярний продукт

Порівняно тільки із груднем минулого року середня вартість сала вже виросла на 1,44%

Не встигли українці порадіти серйозному зниженню вартості сала, як топовий продукт знову піднявся в ціні. Незначне здорожчання він демонстрував і наприкінці 2022 року, продовживши цю тенденцію і в січні 2023-го. Наразі за кілограм солоного сала в середньому просять 271 грн, що значно відрізняється від вартості продукту за аналогічний період минулого року.

Таку статистику публікує портал "Мінфін". Слід зазначити, що ще минулого місяця кіло такої продукції коштувало на 8 грн дешевше. Однак, швидше за все, загальний вплив новорічних свят на ринок продовольчих товарів зробив свою справу.

Наразі ж солоне сало зупинилося на позначці 271,04 грн — це середня вартість по найбільших супермаркетах країни. Найдорожчі цінники демонструє Novus — 289 грн. Трохи дешевше сало можна купити в Metro (268,81 грн) та Auchan (255,30 грн).

Ціни на сало в Україні в січні

Нині ми вже звикли до регулярного підвищення вартості, але різниця із минулорічним січнем все ж вражає. Тоді улюблений продукт можна було купити в середньому за 195,23 грн/кг.

Ціни на домашнє сало

Домашнє ж сало не змінилося в ціні порівняно з груднем 2022-го — лишається в ціні на рівні 189 грн. Якщо ж порівнювати ціни за січень, то подорожчання відчувається — ще рік тому цю продукцію можна було придбати 152,97 грн/кг.

Ціни на солоне сало

Слід зазначити, що змінюється також вартість й іншої м'ясної продукції. Зокрема, "Телеграф" попереджав про подорожчання курятини і яловичини найближчим часом.

Також ми розповідали, як в Україні змінився "індекс борщу" і скільки зараз коштує зварити одну із найбільш традиційних для українців страв.