23 августа украинцы отмечают День Государственного флага.

В понедельник, 23 августа, за день до Дня независимости Украины, украинцы празднуют День Государственного флага. Это один из самых важных праздников нашей страны.

История праздника имеет очень интересную историю своего возникновения. Он был установлен Указом Президента Украины № 987/2004 от 23 августа 2004 года.

"Телеграф" собрал самые лучшие поздравления в открытках и картинках на украинском языке с Днем флага Украины. Поздравьте своих родных и знакомых с этим особым праздником, который важен для всех нас.

День флага Украины 2021

День флага Украины 2021

День флага Украины 2021

День флага Украины 2021

День флага Украины 2021

День флага Украины 2021

День флага Украины 2021

День флага Украины 2021

День флага Украины 2021

День флага Украины 2021

Торжества в честь праздника пройдут по всей Украине.

Напомним, что 23 августа по народному календарю отмечается Лаврентьев день.