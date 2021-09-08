День Натальи 8 сентября: красивые поздравления в картинках и открытках

8 сентября православные вспоминают святую мученицу Наталью.

Натальи отмечают свои именины несколько раз в году, однако самой почитаемой остается Наталья Никомидийская, которую почитают 8 сентября. Именно она считается покровительницей всех девушек, которых назвали ее именем.

Натальи имеют непростой характер. Они упрямые, иногда высокомерные, запоминают все обиды, однако за них не мстят, что хорошо. Но помимо негативных качеств, у Наталей есть много преимуществ: они общительны, открыты, добрые и отзывчивые.

Наташи – очень уравновешенные, хозяйственные и экономные, много времени посвящающие заботе о своих близких.

"Телеграф" собрал красивые поздравительные открытки и картинки, которыми можно поздравить ваших родных и знакомых Наталей с именинами.

Поздравление с Днем Натальи

Поздравление с Днем Натальи

Поздравление с Днем Натальи

Поздравление с Днем Натальи

Поздравление с Днем Натальи

Поздравление с Днем Натальи

Поздравление с Днем Натальи

Поздравление с Днем Натальи

Поздравление с Днем Натальи

Поздравление с Днем Натальи

Поздравление с Днем Натальи

Поздравление с Днем Натальи

Ранее, "Телеграф" публиковал подборку поздравлений с Днем ангела Натальи в стихах и прозе.