День ангела Людмилы: самые яркие и красивые поздравления в стихах, прозе и открытках

29 сентября свои именины отмечают все обладательницы имени Людмила.

В среду, 29 сентября, православная церковь чтит память мученицы Людмилы, княгини Чешской, поэтому все девушки, которых нарекли именем этой святой празднуют свой день ангела.

Людмилы обладают сложным характером. Эти девушки очень непредсказуемы, упрямы и темпераментны. Параллельно с этим Люды — добрые, заботливые и уступчивые. Они отличные хозяйки и заботливые матери — классические хранительницы семейного очага.

"Телеграф" собрал красивые поздравительные открытки и картинки, которыми можно поздравить ваших родных и знакомых Людмил с именинами.

Поздравления в картинках

Поздравления с Днем Людмилы в картинках

Поздравления с Днем Людмилы в картинках

Поздравления с Днем Людмилы в картинках

Поздравления с Днем Людмилы в картинках

Поздравления с Днем Людмилы в картинках

Поздравления с Днем Людмилы в картинках

Поздравления с Днем Людмилы в картинках

Поздравления с Днем Людмилы в картинках

Поздравления с Днем Людмилы в картинках

Поздравления в стихах и прозе

В день Ангела забудутся печали,

И солнце улыбнется пусть с утра,

И пожелает ласково Людмиле

На годы долгие добра.

Желаем счастья и здоровья,

Улыбок, бодрости и сил,

Чтоб каждый день обычной жизни

Лишь только радость приносил!

***

В День ангела хочу пожелать, чтобы твой ангел всегда тебя оберегал и помогал тебе во всех твоих делах – домашних и рабочих, чтобы все твои начинания были воплощены в жизнь, чтобы тебе всегда сопутствовали удача, процветание и успех.

***

Желаю радости, не знать сердечных ран,

Будь много лет все так же привлекательна,

Пусть не постигнут тебя зло, беда, обман,

Чтоб ты счастливой стала, Люда, обязательно.

День именин пусть будет чистым, словно вата,

Пусть будет много света, не измерить,

Здорова будь, Людмила, будь богата,

Желаю долго жить и людям верить.

***

В день именин твоих, Людмила, я желаю,

Чтобы уют в гнезде семейном был,

Пусть муж тебя любимый ублажает,

Чтоб никогда к тебе он сердцем не остыл.

Пусть утро нежной трелью соловья

Тебе несет удачный новый день,

Пускай поздравит нынче вся семья,

И даже солнце не зайдет сегодня в тень.

***

Поздравляю тебя, Людмила. Желаю прекрасной жизни в лучах доброты и надежды. Желаю искренней любви близких людей. Желаю настоящего женского счастья и больших амбиций. Желаю добиваться успехов во всём, за что бы ты ни бралась. Людмила, будь всегда такой открытой, весёлой, мечтательной, очаровательной и утончённой.

***

Поздравляю тебя, милая Людмила. Желаю всегда улыбаться, верить только в хорошее, стремиться к успеху, оставлять обиды позади, гордо и красиво идти только вперёд — вперёд к своим надеждам и мечтам. Будь счастлива, Людмила, желанна и любима!

Ранее, "Телеграф" писал, какие церковные праздники будут отмечать православные христиане в октябре. А также мы публиковали подробный календарь государственных праздников на октябрь.