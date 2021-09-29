День ангела Людмили: найяскравіші і красиві поздоровлення у віршах, прозі і листівках
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29 вересня свої іменини відзначають усі власниці імені Людмила.
У середу, 29 вересня, православна церква вшановує пам’ять мучениці Людмили, княгині Чеської, тому всі дівчата, яких нарекли ім’ям цієї святої святкують свій день ангела.
Людмили володіють складним характером. Ці дівчата дуже непередбачувані, уперті і темпераментні. Паралельно з цим Люди — добрі, турботливі і поступливі. Вони відмінні господині і дбайливі матері — класичні берегині сімейного вогнища.
"Телеграф" зібрав красиві вітальні листівки і картинки, якими можна привітати ваших рідних і знайомих Людмил з іменинами.
Поздоровлення в картинках
Поздоровлення у віршах і прозі
У нашої Людмили
Сьогодні іменини.
Вітаємо Людмилу,
Бажаєм в гарну днину
Зустріти своє щастя.
Не знати бід, напасті,
Здоров’я добре мати
І солодко кохати.
***
У День ангела хочу побажати, щоб твій ангел завжди тебе оберігав і допомагав тобі в усіх твоїх справах — домашніх і робочих, щоб всі твої починання були втілені в життя, щоб тобі завжди супроводжували удача, процвітання і успіх.
***
Щоб Ваше здоров’я, як кремінь було,
Щоб щастя сімейне його берегло,
Щоб радість завжди була на порозі,
А лихо в далекій і вічній дорозі.
Хай поруч з Вами Ангел Ваш летить,
Убереже Вас від біди повсюди,
Нехай несе Вам радість кожна мить,
І благодать Господня з Вами буде.
***
З Днем Ангела Людмили мої найщиріші привітання,
Від всього серця, з побажаннями добра,
В здоров’ї й радості, сто років процвітання,
Любові, щастя та родинного тепла!
***
Вітаю тебе, Людмила. Бажаю прекрасного життя в променях доброти і надії. Бажаю щирої любові близьких людей. Бажаю справжнього жіночого щастя і великих амбіцій. Бажаю добиватися успіхів у всьому, за що б ти не бралася. Людмило, будь завжди такою відкритою, веселою, мрійливої, чарівною і витонченою.
***
Вітаю тебе, мила Людмила. Бажаю завжди посміхатися, вірити тільки в хороше, прагнути до успіху, залишати образи позаду, гордо і красиво йти тільки вперед — вперед до своїх надіям і мріям. Будь щаслива, Людмило, бажана і улюблена!
Раніше, "Телеграф" писав, які церковні свята відзначатимуть православні християни в жовтні. А також ми публікували докладний календар державних свят на жовтень.
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