День ангела Людмили: найяскравіші і красиві поздоровлення у віршах, прозі і листівках

29 вересня свої іменини відзначають усі власниці імені Людмила.

У середу, 29 вересня, православна церква вшановує пам’ять мучениці Людмили, княгині Чеської, тому всі дівчата, яких нарекли ім’ям цієї святої святкують свій день ангела.

Людмили володіють складним характером. Ці дівчата дуже непередбачувані, уперті і темпераментні. Паралельно з цим Люди — добрі, турботливі і поступливі. Вони відмінні господині і дбайливі матері — класичні берегині сімейного вогнища.

"Телеграф" зібрав красиві вітальні листівки і картинки, якими можна привітати ваших рідних і знайомих Людмил з іменинами.

Поздоровлення в картинках

Привітання з Днем Людмили в картинках

Привітання з Днем Людмили в картинках

Привітання з Днем Людмили в картинках

Привітання з Днем Людмили в картинках

Привітання з Днем Людмили в картинках

Привітання з Днем Людмили в картинках

Привітання з Днем Людмили в картинках

Поздоровлення у віршах і прозі

У нашої Людмили

Сьогодні іменини.

Вітаємо Людмилу,

Бажаєм в гарну днину

Зустріти своє щастя.

Не знати бід, напасті,

Здоров’я добре мати

І солодко кохати.

***

У День ангела хочу побажати, щоб твій ангел завжди тебе оберігав і допомагав тобі в усіх твоїх справах — домашніх і робочих, щоб всі твої починання були втілені в життя, щоб тобі завжди супроводжували удача, процвітання і успіх.

***

Щоб Ваше здоров’я, як кремінь було,

Щоб щастя сімейне його берегло,

Щоб радість завжди була на порозі,

А лихо в далекій і вічній дорозі.

Хай поруч з Вами Ангел Ваш летить,

Убереже Вас від біди повсюди,

Нехай несе Вам радість кожна мить,

І благодать Господня з Вами буде.

***

З Днем Ангела Людмили мої найщиріші привітання,

Від всього серця, з побажаннями добра,

В здоров’ї й радості, сто років процвітання,

Любові, щастя та родинного тепла!

***

Вітаю тебе, Людмила. Бажаю прекрасного життя в променях доброти і надії. Бажаю щирої любові близьких людей. Бажаю справжнього жіночого щастя і великих амбіцій. Бажаю добиватися успіхів у всьому, за що б ти не бралася. Людмило, будь завжди такою відкритою, веселою, мрійливої, чарівною і витонченою.

***

Вітаю тебе, мила Людмила. Бажаю завжди посміхатися, вірити тільки в хороше, прагнути до успіху, залишати образи позаду, гордо і красиво йти тільки вперед — вперед до своїх надіям і мріям. Будь щаслива, Людмило, бажана і улюблена!

Раніше, "Телеграф" писав, які церковні свята відзначатимуть православні християни в жовтні. А також ми публікували докладний календар державних свят на жовтень.