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С Днем дедушки! Трогательные поздравления в открытках, картинках и стихах

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
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Поздравления с Днем дедушек
Поздравления с Днем дедушек

22 января отмечается очень добрый праздник — День дедушек.

В субботу, 22 января, отмечается День дедушек. Этот праздник является национальным в соседней Польше. Идея отмечать День бабушки (21 января) и День дедушки (22 января) так понравилась полякам, что эти даты с каждым годом становятся все популярнее.

Семейные праздники — это прекрасный повод, чтобы собраться всей семьей и уделить внимание своим родным.

В Украине общий праздник бабушек и дедушек выпадает на 28 октября. В этот день принято навещать своих родных, дарить им подарки и цветы.

"Телеграф" публикует подборку душевных поздравлений с Днем дедушек:

С Днем дедушки
С Днем дедушки

С днем дедушек

Хотим поздравить вас,

Желаем вам здоровья,

Любви, как в первый раз,

Пусть лучиками счастья

Наполнится ваш дом,

Достаток и удача

Всегда живут пусть в нем!

С Днем дедушки
С Днем дедушки

Без дедушек

Жилось бы скучно нам.

Они всегда приветливы,

Нежны предельно к нам.

Сердца пусть их веками

Стучат, стучат, стучат!

Чтоб радовали сами

Детей и правнучат!

С Днем дедушки
С Днем дедушки

Мы прощенья попросим у вас,

Огорчали частенько, не слушали,

С благодарностью скажем сейчас,

Наши дедушки вы самые лучшие!

Не смотрите, что лето куда-то спешит,

Что в окошко стучит снова осень.

Если что-то не так, пусть время просит,

А мы любим и ценим вас очень!

С Днем дедушки
С Днем дедушки

Внучата бабушкам и дедушкам своим

Вторую, золотую молодость несут.

Здоровья придают руки касанием родным

И счастье есть, когда детишки в дом бегут.

Всем бабушкам и дедушкам: "спасибо!"

От сердца, в праздник, дружно говорим.

Душою любящей мы охраняем Вас незримо,

Мы вместе все преодолеем, горе победим!

С Днем дедушки
С Днем дедушки

Отметим, 25 января празднуют Татьянин день, а 31 — День ювелира. Чтобы не пропустить важные дать, сохраните календарь праздников.

Теги:
#Польша #Поздравления #Праздники #День бабушек и дедушек
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