С Днем дедушки! Трогательные поздравления в открытках, картинках и стихах

22 января отмечается очень добрый праздник — День дедушек.

В субботу, 22 января, отмечается День дедушек. Этот праздник является национальным в соседней Польше. Идея отмечать День бабушки (21 января) и День дедушки (22 января) так понравилась полякам, что эти даты с каждым годом становятся все популярнее.

Семейные праздники — это прекрасный повод, чтобы собраться всей семьей и уделить внимание своим родным.

В Украине общий праздник бабушек и дедушек выпадает на 28 октября. В этот день принято навещать своих родных, дарить им подарки и цветы.

"Телеграф" публикует подборку душевных поздравлений с Днем дедушек:

С Днем дедушки

С днем дедушек Хотим поздравить вас, Желаем вам здоровья, Любви, как в первый раз, Пусть лучиками счастья Наполнится ваш дом, Достаток и удача Всегда живут пусть в нем!

С Днем дедушки

Без дедушек Жилось бы скучно нам. Они всегда приветливы, Нежны предельно к нам. Сердца пусть их веками Стучат, стучат, стучат! Чтоб радовали сами Детей и правнучат!

С Днем дедушки

Мы прощенья попросим у вас, Огорчали частенько, не слушали, С благодарностью скажем сейчас, Наши дедушки вы самые лучшие! Не смотрите, что лето куда-то спешит, Что в окошко стучит снова осень. Если что-то не так, пусть время просит, А мы любим и ценим вас очень!

С Днем дедушки

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Внучата бабушкам и дедушкам своим Вторую, золотую молодость несут. Здоровья придают руки касанием родным И счастье есть, когда детишки в дом бегут. Всем бабушкам и дедушкам: "спасибо!" От сердца, в праздник, дружно говорим. Душою любящей мы охраняем Вас незримо, Мы вместе все преодолеем, горе победим!

С Днем дедушки

Отметим, 25 января празднуют Татьянин день, а 31 — День ювелира. Чтобы не пропустить важные дать, сохраните календарь праздников.