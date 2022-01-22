С Днем дедушки! Трогательные поздравления в открытках, картинках и стихах
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 49
22 января отмечается очень добрый праздник — День дедушек.
В субботу, 22 января, отмечается День дедушек. Этот праздник является национальным в соседней Польше. Идея отмечать День бабушки (21 января) и День дедушки (22 января) так понравилась полякам, что эти даты с каждым годом становятся все популярнее.
Семейные праздники — это прекрасный повод, чтобы собраться всей семьей и уделить внимание своим родным.
В Украине общий праздник бабушек и дедушек выпадает на 28 октября. В этот день принято навещать своих родных, дарить им подарки и цветы.
"Телеграф" публикует подборку душевных поздравлений с Днем дедушек:
С днем дедушек
Хотим поздравить вас,
Желаем вам здоровья,
Любви, как в первый раз,
Пусть лучиками счастья
Наполнится ваш дом,
Достаток и удача
Всегда живут пусть в нем!
Без дедушек
Жилось бы скучно нам.
Они всегда приветливы,
Нежны предельно к нам.
Сердца пусть их веками
Стучат, стучат, стучат!
Чтоб радовали сами
Детей и правнучат!
Мы прощенья попросим у вас,
Огорчали частенько, не слушали,
С благодарностью скажем сейчас,
Наши дедушки вы самые лучшие!
Не смотрите, что лето куда-то спешит,
Что в окошко стучит снова осень.
Если что-то не так, пусть время просит,
А мы любим и ценим вас очень!
Внучата бабушкам и дедушкам своим
Вторую, золотую молодость несут.
Здоровья придают руки касанием родным
И счастье есть, когда детишки в дом бегут.
Всем бабушкам и дедушкам: "спасибо!"
От сердца, в праздник, дружно говорим.
Душою любящей мы охраняем Вас незримо,
Мы вместе все преодолеем, горе победим!
Отметим, 25 января празднуют Татьянин день, а 31 — День ювелира. Чтобы не пропустить важные дать, сохраните календарь праздников.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-