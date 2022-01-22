З Днем дідуся! Зворушливі вітання у листівках, картинках та віршах

22 січня відзначається дуже добре свято – День дідусів.

У суботу, 22 січня, відзначається День дідусів. Це свято є національним у сусідній Польщі. Ідея відзначати День бабусі (21 січня) та День дідуся (22 січня) так сподобалася полякам, що ці дати з кожним роком стають все популярнішими.

Сімейні свята – це чудовий привід, щоб зібратися всією сім’єю та приділити увагу своїм рідним.

В Україні спільне свято бабусь та дідусів випадає на 28 жовтня. Цього дня прийнято відвідувати своїх рідних, дарувати їм подарунки та квіти.

"Телеграф" публікує добірку душевних привітань із Днем дідусів:

Вітання з Днем дідусів

Радості та здоров’я бажаємо,

Душевної сили про запас,

І низький уклін вам, рідні,

За все, що робите для нас,

За ваші невптомні турботи,

За достаток сімейного тепла,

Дай Бог, щоб у всьому вам

І далі хай кожна днина казкою була.

Вітання з Днем дідусів

Діда хочем привітати,

Здоров'я щиро побажати

І дуже-дуже ласкаво

Дідусенька обійняти.

Тобі багато радості

На довгії роки,

Дідусь наш рідненький,

Живи ще сто років!

Вітання з Днем дідусів

Я вітаю дідуся!

Будь здоровим ти завжди,

Всі печалі й негаразди

Не турбують хай тебе.

Хай удача посміхнеться,

Вдома затишок сміється,

Хай хвороби і тривоги

Йдуть подалі від порога.

Вітання з Днем дідусів

Знає наш розумний дід

На всі питання відповідь,

Він завжди дає розраду

І розвагу, і пораду.

Хай болячка не жартує,

А здоров'я — не пустує,

І бабуся завжди поруч

Потихесеньку воркує!

Вітання з Днем дідусів

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