З Днем дідуся! Зворушливі вітання у листівках, картинках та віршах
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22 січня відзначається дуже добре свято – День дідусів.
У суботу, 22 січня, відзначається День дідусів. Це свято є національним у сусідній Польщі. Ідея відзначати День бабусі (21 січня) та День дідуся (22 січня) так сподобалася полякам, що ці дати з кожним роком стають все популярнішими.
Сімейні свята – це чудовий привід, щоб зібратися всією сім’єю та приділити увагу своїм рідним.
В Україні спільне свято бабусь та дідусів випадає на 28 жовтня. Цього дня прийнято відвідувати своїх рідних, дарувати їм подарунки та квіти.
"Телеграф" публікує добірку душевних привітань із Днем дідусів:
Радості та здоров’я бажаємо,
Душевної сили про запас,
І низький уклін вам, рідні,
За все, що робите для нас,
За ваші невптомні турботи,
За достаток сімейного тепла,
Дай Бог, щоб у всьому вам
І далі хай кожна днина казкою була.
Діда хочем привітати,
Здоров'я щиро побажати
І дуже-дуже ласкаво
Дідусенька обійняти.
Тобі багато радості
На довгії роки,
Дідусь наш рідненький,
Живи ще сто років!
Я вітаю дідуся!
Будь здоровим ти завжди,
Всі печалі й негаразди
Не турбують хай тебе.
Хай удача посміхнеться,
Вдома затишок сміється,
Хай хвороби і тривоги
Йдуть подалі від порога.
Знає наш розумний дід
На всі питання відповідь,
Він завжди дає розраду
І розвагу, і пораду.
Хай болячка не жартує,
А здоров'я — не пустує,
І бабуся завжди поруч
Потихесеньку воркує!
Зазначимо, 25 січня святкують Тетянин день, а 31 – День ювеліра. Щоб не пропустити важливі дати, збережіть календар свят.
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