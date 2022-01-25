Укр

Татьянин день 25 января: короткие СМС-поздравления, яркие открытки

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
85
Свой День ангела обладательницы имени Татьяна празднуют в этот вторник
Свой День ангела обладательницы имени Татьяна празднуют в этот вторник

Милые пожелания для всех Татьян с их именинами

Сегодня, 25 января — любимая дата всех женщин, которым родители подарили прекрасное имя Татьяна. В этот вторник отмечается церковный праздник, почитающий римскую мученицу Татьяну — девушку, отдавшую жизнь за веру во Христа.

В этот день представительницам прекрасного пола принято дарить символические подарки и цветы, а также поздравлять с именинами.

По этому случаю "Телеграф" сделал подборку короткие СМС-поздравления в стихах с Днем ангела Татьяны, подготовил оригинальные открытки и картинки.

Открытки с Татьяниным днем 25 января
Открытки с Татьяниным днем 25 января

В Татьянин день хочу Вам пожелать

Душой любить, улыбкою блистать,

День Ангела — такой он светлый, чистый,

Пусть окружают люди бескорыстные!

Пусть Ваши все сбываются мечты,

И в жизни будет много доброты!

Пусть день Татьянин принесет,

Любовь и счастье круглый год,

Здоровье крепкое, везение,

Удачу, радость, настроение!

В морозный праздник января,

Пусть сбудется мечта твоя,

Тепла душевного, друзей,

А рядом добрых лишь людей!

Открытки с Татьяниным днем 25 января
Открытки с Татьяниным днем 25 января

Красивым именем Татьяна

Была с рожденья названа.

Тебя сегодня поздравляю!

Пусть будет жизнь твоя полна

Здоровьем, счастьем и везением,

Веселым, ярким настроением!

Пусть все, что хочешь, исполняется,

Задуманное вмиг сбывается!

Открытки с Татьяниным днем 25 января
Открытки с Татьяниным днем 25 января

С днем Татьяны поздравляю!

И от всей души желаю

Море счастья и успеха,

Больше радости и смеха.

Этот день пускай подарит

Все, что сердце пожелает,

Пусть глаза твои сияют,

Своим блеском ослепляют.

Открытки с Татьяниным днем 25 января
Открытки с Татьяниным днем 25 января

С днем Татьяны поздравляю!

И от всей души желаю

Море счастья и успеха,

Больше радости и смеха.

Этот день пускай подарит

Все, что сердце пожелает,

Пусть глаза твои сияют,

Своим блеском ослепляют.

Открытки с Татьяниным днем 25 января
Открытки с Татьяниным днем 25 января

Танюша, милая Танюша!

Пусть радость греет тебе душу,

И Ангел твой к тебе придет,

За руку счастье приведет.

И в этот зимний день январский

Одарят пусть тебя по-царски.

И словно солнце, согревая,

Пусть Бог тебя оберегает.

Стоить добавить, что в этот день многие постсоветские страны отмечают День студента. Почему Украины не имеет к этому никакого отношения — читайте в нашем предыдущем материале.

Теги:
#Поздравления #Открытки #Татьянин день #Именины
В Украине расширят программу "еПоддержка"
Украина
"Тысячу Зеленского" можно будет потратить на коммуналку, но не всем
Дата публикации
Дата публикации
Категория
В Украине расширят программу "еПоддержка"
"Тысячу Зеленского" можно будет потратить на коммуналку, но не всем
Дата публикации
Категория
Вооруженные силы Украины
Не добровольцы: в Минобороны рассказали, кого и зачем привлекут в силы теробороны
Дата публикации
Категория
Алексей Данилов
"Запада" больше не существует: в СНБО рассказали, в чем проблема ЕС и НАТО
Дата публикации
Категория
Вакцинация от коронавируса
Зеленский пообещал еще 500 гривен за вакцинацию против COVID-19: что нужно сделать
Дата публикации
Категория
В Украине ожидается потепление
Морозы отступают, но снегопады усилятся: какой будет погода в Украине до конца недели