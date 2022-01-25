Татьянин день 25 января: короткие СМС-поздравления, яркие открытки

Милые пожелания для всех Татьян с их именинами

Сегодня, 25 января — любимая дата всех женщин, которым родители подарили прекрасное имя Татьяна. В этот вторник отмечается церковный праздник, почитающий римскую мученицу Татьяну — девушку, отдавшую жизнь за веру во Христа.

В этот день представительницам прекрасного пола принято дарить символические подарки и цветы, а также поздравлять с именинами.

По этому случаю "Телеграф" сделал подборку короткие СМС-поздравления в стихах с Днем ангела Татьяны, подготовил оригинальные открытки и картинки.

Открытки с Татьяниным днем 25 января

В Татьянин день хочу Вам пожелать Душой любить, улыбкою блистать, День Ангела — такой он светлый, чистый, Пусть окружают люди бескорыстные! Пусть Ваши все сбываются мечты, И в жизни будет много доброты!

Пусть день Татьянин принесет, Любовь и счастье круглый год, Здоровье крепкое, везение, Удачу, радость, настроение! В морозный праздник января, Пусть сбудется мечта твоя, Тепла душевного, друзей, А рядом добрых лишь людей!

Открытки с Татьяниным днем 25 января

Красивым именем Татьяна Была с рожденья названа. Тебя сегодня поздравляю! Пусть будет жизнь твоя полна Здоровьем, счастьем и везением, Веселым, ярким настроением! Пусть все, что хочешь, исполняется, Задуманное вмиг сбывается!

Открытки с Татьяниным днем 25 января

С днем Татьяны поздравляю! И от всей души желаю Море счастья и успеха, Больше радости и смеха. Этот день пускай подарит Все, что сердце пожелает, Пусть глаза твои сияют, Своим блеском ослепляют.

Открытки с Татьяниным днем 25 января

С днем Татьяны поздравляю! И от всей души желаю Море счастья и успеха, Больше радости и смеха. Этот день пускай подарит Все, что сердце пожелает, Пусть глаза твои сияют, Своим блеском ослепляют.

Открытки с Татьяниным днем 25 января

Танюша, милая Танюша! Пусть радость греет тебе душу, И Ангел твой к тебе придет, За руку счастье приведет. И в этот зимний день январский Одарят пусть тебя по-царски. И словно солнце, согревая, Пусть Бог тебя оберегает.

Стоить добавить, что в этот день многие постсоветские страны отмечают День студента. Почему Украины не имеет к этому никакого отношения — читайте в нашем предыдущем материале.