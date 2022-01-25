Татьянин день 25 января: короткие СМС-поздравления, яркие открытки
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Милые пожелания для всех Татьян с их именинами
Сегодня, 25 января — любимая дата всех женщин, которым родители подарили прекрасное имя Татьяна. В этот вторник отмечается церковный праздник, почитающий римскую мученицу Татьяну — девушку, отдавшую жизнь за веру во Христа.
В этот день представительницам прекрасного пола принято дарить символические подарки и цветы, а также поздравлять с именинами.
По этому случаю "Телеграф" сделал подборку короткие СМС-поздравления в стихах с Днем ангела Татьяны, подготовил оригинальные открытки и картинки.
В Татьянин день хочу Вам пожелать
Душой любить, улыбкою блистать,
День Ангела — такой он светлый, чистый,
Пусть окружают люди бескорыстные!
Пусть Ваши все сбываются мечты,
И в жизни будет много доброты!
Пусть день Татьянин принесет,
Любовь и счастье круглый год,
Здоровье крепкое, везение,
Удачу, радость, настроение!
В морозный праздник января,
Пусть сбудется мечта твоя,
Тепла душевного, друзей,
А рядом добрых лишь людей!
Красивым именем Татьяна
Была с рожденья названа.
Тебя сегодня поздравляю!
Пусть будет жизнь твоя полна
Здоровьем, счастьем и везением,
Веселым, ярким настроением!
Пусть все, что хочешь, исполняется,
Задуманное вмиг сбывается!
С днем Татьяны поздравляю!
И от всей души желаю
Море счастья и успеха,
Больше радости и смеха.
Этот день пускай подарит
Все, что сердце пожелает,
Пусть глаза твои сияют,
Своим блеском ослепляют.
С днем Татьяны поздравляю!
И от всей души желаю
Море счастья и успеха,
Больше радости и смеха.
Этот день пускай подарит
Все, что сердце пожелает,
Пусть глаза твои сияют,
Своим блеском ослепляют.
Танюша, милая Танюша!
Пусть радость греет тебе душу,
И Ангел твой к тебе придет,
За руку счастье приведет.
И в этот зимний день январский
Одарят пусть тебя по-царски.
И словно солнце, согревая,
Пусть Бог тебя оберегает.
Стоить добавить, что в этот день многие постсоветские страны отмечают День студента. Почему Украины не имеет к этому никакого отношения — читайте в нашем предыдущем материале.