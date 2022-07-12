С Днем Петра и Павла-2022! Лучшие открытки и картинки к празднику

Украинцы всегда тщательно готовились к этому празднику

Во вторник, 12 июля, православные христиане отмечают праздник святых апостолов Петра и Павла. Праздник фиксированный и ежегодно отмечается в один и тот же день.

К Петрову дню, как назвали в народе праздник, тщательно готовились: проводили к празднику генеральную уборку, белили дома, украшали их вышитыми полотенцами. У праздника Петра и Павла есть свои запреты. 12 июля запрещается работать в полях и на огородах, мастерить, шить и стирать. Также ссориться, ругаться и одалживать деньги.

Утром 12 июля всей семьей шли на службу в церковь и поздравляли друг друга со святым праздником.

"Телеграф" предлагает читателям подборку красивых поздравительных открыток и картинок к празднику Петра и Павла. Отправьте ту, которая понравилась, своим родным и просто знакомым с помощью соцсети или мессенджера.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинцам в июле придется терпеть сильную жару, но в некоторых областях понижение температуры в определенные дни все же порадует.