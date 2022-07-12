З Днем Петра та Павла-2022! Найкращі листівки та картинки до свята

Українці завжди ретельно готувалися до цього свята

У вівторок, 12 липня, православні християни відзначають свято святих апостолів Петра та Павла. Свято фіксоване і щорічно відзначається в один і той й же день.

До Петрова дня, як назвали у народі свято, ретельно готувалися: проводили до свята генеральне прибирання, білили оселі, прикрашали їх вишитими рушниками. У свята Петра та Павла є свої заборони. 12 липня забороняється працювати в полях та на городах, майструвати, шити та прати. Також сваритися, лаятись і позичати гроші.

Вранці 12 липня всією сім’єю йшли на службу до церкви та вітали одне одного зі святим святом.

"Телеграф" пропонує читачам добірку гарних вітальних листівок та картинок до свята Петра та Павла. Відправте ту, яка сподобалася, своїм рідним та просто знайомим за допомогою соцмережі чи месенджера.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що українцям у липні доведеться терпіти сильну спеку, але в деяких областях зниження температури у певні дні все ж таки порадує.