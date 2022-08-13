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Медовый Спас 14 августа: теплые поздравления в прозе, красочные открытки к празднику

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Маковей, или Медовый Спас отмечается 14 августа
Маковей, или Медовый Спас отмечается 14 августа

В народе в этот день принято угощать гостей блюдами из мака и меда

В это воскресенье, 14 августа, украинцы отмечают народно-христианский праздник Медовый Спас, или как его еще называют — Маковея.

В этот день в церкви проводят праздничное богослужение, а прихожане освящают мед, фрукты, орехи и хлеб. Однако стоит знать, что не все продукты и вещи можно освящать в храме: алкоголь, деньги, украшения и кошельки. Еще одна традиция праздника связана с полевыми травами – их собирают для чая, лекарственной смеси, из них плетут венки.

"Телеграф" предлагает поздравить своих близких и друзей с Медовым Спасом (Маковеем) замечательными словами, открытками и поздравительными картинками.

открытка с праздником маковея

Поздравляю с замечательным православным праздником — Медовым Спасом! Пускай жизнь будет сладкой, как мед, а семья будет слаженной и дружной, словно пчелы в улье. Пусть Спаситель поможет преодолеть трудности на пути к счастливой и радостной жизни. Пускай Вы и ваша семья будете под покровом Господа и Богородицы!

открытка с медовым спасом мира и добра

Поздравляю Вас с Медовым Спасом! Желаю, чтобы в жизни было больше солнца, тепла и лето длилось долго-долго! Пусть Ваши запасы хорошо хранятся, а достаток восполняется медовой сладостью! Здоровья, терпения, трудолюбия, искренности и простоты. Пусть всегда будет благополучие и понимание в Вашем доме!

открытка с медовым спасом

Пускай Медовый Спас принесет тебе множество положительных эмоций и сотни красочных моментов! Желаю мира, достатка, улыбок и любви! Пусть в твоей душе царят гармония и счастье! Пускай здоровье будет крепким, а жизнь — сладкой, словно мед!

открытка с медовым спасом и щедрым маковеем

С Медовым Спасом вас я поздравляю и желаю медовой, сладкой жизни, здоровья и благополучия! Медовой любви, всегда ясной погоды, веселья, терпенья и сил! Чтобы каждый год приносил плоды и результат от проделанной работы!

открытка со спасом медовым

Напомним, что 14 августа также начинается Успенский пост, который длится до 27 августа. Церковный календарь праздников на август 2022 года "Телеграф" публиковал ранее.

Теги:
#Медовый Спас #Маковей #Поздравления #Праздники #Открытки