Медовый Спас 14 августа: теплые поздравления в прозе, красочные открытки к празднику

В народе в этот день принято угощать гостей блюдами из мака и меда

В это воскресенье, 14 августа, украинцы отмечают народно-христианский праздник Медовый Спас, или как его еще называют — Маковея.

В этот день в церкви проводят праздничное богослужение, а прихожане освящают мед, фрукты, орехи и хлеб. Однако стоит знать, что не все продукты и вещи можно освящать в храме: алкоголь, деньги, украшения и кошельки. Еще одна традиция праздника связана с полевыми травами – их собирают для чая, лекарственной смеси, из них плетут венки.

"Телеграф" предлагает поздравить своих близких и друзей с Медовым Спасом (Маковеем) замечательными словами, открытками и поздравительными картинками.

Поздравляю с замечательным православным праздником — Медовым Спасом! Пускай жизнь будет сладкой, как мед, а семья будет слаженной и дружной, словно пчелы в улье. Пусть Спаситель поможет преодолеть трудности на пути к счастливой и радостной жизни. Пускай Вы и ваша семья будете под покровом Господа и Богородицы!

Поздравляю Вас с Медовым Спасом! Желаю, чтобы в жизни было больше солнца, тепла и лето длилось долго-долго! Пусть Ваши запасы хорошо хранятся, а достаток восполняется медовой сладостью! Здоровья, терпения, трудолюбия, искренности и простоты. Пусть всегда будет благополучие и понимание в Вашем доме!

Пускай Медовый Спас принесет тебе множество положительных эмоций и сотни красочных моментов! Желаю мира, достатка, улыбок и любви! Пусть в твоей душе царят гармония и счастье! Пускай здоровье будет крепким, а жизнь — сладкой, словно мед!

С Медовым Спасом вас я поздравляю и желаю медовой, сладкой жизни, здоровья и благополучия! Медовой любви, всегда ясной погоды, веселья, терпенья и сил! Чтобы каждый год приносил плоды и результат от проделанной работы!

Напомним, что 14 августа также начинается Успенский пост, который длится до 27 августа. Церковный календарь праздников на август 2022 года "Телеграф" публиковал ранее.