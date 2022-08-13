Медовий Спас 14 серпня: теплі привітання у прозі, барвисті листівки до свята

У народі у цей день заведено пригощати гостей стравами з маку і меду

Цієї неділі, 14 серпня, українці відзначають народно-християнське свято Медовий Спас, або як його ще називають — Маковія.

Цього дня у церкві проводять святкове богослужіння, а парафіяни освячують мед, фрукти, горіхи та хліб. Однак варто знати, що не всі продукти та речі можна освячувати у храмі: алкоголь, гроші, прикраси та гаманці. Ще одна традиція свята пов’язана з польовими травами – їх збирають для чаю, лікарської суміші, з них плетуть вінки.

"Телеграф" пропонує привітати своїх близьких та друзів із Медовим Спасом (Маковієм) чудовими словами, листівками та вітальними картинками.

Вітаю із чудовим православним святом – Медовим Спасом! Нехай життя буде солодким, як мед, а сім'я буде злагодженою і дружньою, наче бджоли у вулику. Нехай Спаситель допоможе подолати труднощі на шляху до щасливого та радісного життя. Нехай Ви та ваша сім'я будете під покровом Господа та Богородиці!

Вітаю Вас із Медовим Спасом! Бажаю, щоб у житті було більше сонця, тепла та літо тривало довго-довго! Нехай Ваші запаси добре зберігаються, а статки заповнюються медовими солодощами! Здоров'я, терпіння, працьовитості, щирості та простоти. Нехай завжди буде благополуччя та розуміння у Вашому домі!

Нехай Медовий Спас принесе тобі безліч позитивних емоцій та сотні яскравих моментів! Бажаю миру, достатку, посмішок та кохання! Нехай у твоїй душі панують гармонія та щастя! Нехай здоров'я буде міцним, а життя — солодким, мов мед!

З Медовим Спасом вас я вітаю та бажаю медового, солодкого життя, здоров'я та благополуччя! Медового кохання, завжди ясної погоди, веселощів, терпіння і сил! Щоб щороку приносив плоди та результат від виконаної роботи!

Нагадаємо, що 14 серпня також розпочинається Успенський піст, який триває до 27 серпня. Церковний календар свят на серпень 2022 року "Телеграф" публікував раніше.