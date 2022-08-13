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Медовий Спас 14 серпня: теплі привітання у прозі, барвисті листівки до свята

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Маковій, або Медовий Спас відзначається 14 серпня
Маковій, або Медовий Спас відзначається 14 серпня

У народі у цей день заведено пригощати гостей стравами з маку і меду

Цієї неділі, 14 серпня, українці відзначають народно-християнське свято Медовий Спас, або як його ще називають — Маковія.

Цього дня у церкві проводять святкове богослужіння, а парафіяни освячують мед, фрукти, горіхи та хліб. Однак варто знати, що не всі продукти та речі можна освячувати у храмі: алкоголь, гроші, прикраси та гаманці. Ще одна традиція свята пов’язана з польовими травами – їх збирають для чаю, лікарської суміші, з них плетуть вінки.

"Телеграф" пропонує привітати своїх близьких та друзів із Медовим Спасом (Маковієм) чудовими словами, листівками та вітальними картинками.

листівка зі спасом медовим

Вітаю із чудовим православним святом – Медовим Спасом! Нехай життя буде солодким, як мед, а сім'я буде злагодженою і дружньою, наче бджоли у вулику. Нехай Спаситель допоможе подолати труднощі на шляху до щасливого та радісного життя. Нехай Ви та ваша сім'я будете під покровом Господа та Богородиці!

листівка з медовим спасом

Вітаю Вас із Медовим Спасом! Бажаю, щоб у житті було більше сонця, тепла та літо тривало довго-довго! Нехай Ваші запаси добре зберігаються, а статки заповнюються медовими солодощами! Здоров'я, терпіння, працьовитості, щирості та простоти. Нехай завжди буде благополуччя та розуміння у Вашому домі!

листівка зі святом маковія

Нехай Медовий Спас принесе тобі безліч позитивних емоцій та сотні яскравих моментів! Бажаю миру, достатку, посмішок та кохання! Нехай у твоїй душі панують гармонія та щастя! Нехай здоров'я буде міцним, а життя — солодким, мов мед!

листівка з медовим спасом миру та добра

З Медовим Спасом вас я вітаю та бажаю медового, солодкого життя, здоров'я та благополуччя! Медового кохання, завжди ясної погоди, веселощів, терпіння і сил! Щоб щороку приносив плоди та результат від виконаної роботи!

листівка з медовим спасом і щедрим маковієм

Нагадаємо, що 14 серпня також розпочинається Успенський піст, який триває до 27 серпня. Церковний календар свят на серпень 2022 року "Телеграф" публікував раніше.

Теги:
#Медовий Спас #Маковей #Поздоровлення #Свята #Листівки