С Маковеем 2022! Красивые короткие поздравления с Медовым спасом

Полное церковное название — "Происхождением честных древ честного и животворящего Креста Господня".

Медовый Спас, или, как говорят в народе, Маковея, в 2022 году традиционно отмечается 14 августа. В этот день в церкви проводят праздничное богослужение, а прихожане освящают мёд, яблоки, орехи и хлеб. Считается, что ложка освященного меда в этот день принесет здоровье.

Также на Маковея освящают букеты-обереги — маковейчики. Они состоят из полевых трав и цветов, а также обязательно маковых головок. По поверьям, такой букет должно входить 17 трав.

"Телеграф" собрал для вас самые красивые картинки и открытки с праздником, а также короткие пожелания в стихах и прозе, чтобы вы могли поздравить своих близких и друзей с Медовым Спасом (Маковеем).

Поздравления с Маковеем 2022: картинки и открытки

Короткие поздравления с Медовым спасом 2022: стихи и проза

Поздравляю со святейшим праздником медовым спасом! Желаю тебе жизнь такую сладкую как тот мед, который ты пьёшь в этот день и урожай такой зелёный, как то яблоко, что ты ешь в этот день. Да будь ты спасённым в этот день и благодари Бога своего за те дары, что на столе твоём!

Пусть будет на душе теплей, Ведь наступает Маковей, Любовь польется, словно мед, И радость сердце распахнет, Твоё здоровье станет крепче, А жизнь приятнее и легче!

Сладкого меда на столе и жизни медовой желаю тебе в праздник Медового Спаса! Пусть август принесет хороший урожай во всех нюансах твоей жизни! Многих благ тебе! Исполнения самых светлых желаний и тепла душе!

Медовый или Маковей – Так называем первый Спас. Пусть будет жизнь еще светлей, Еще уютнее у вас! Пусть будут помыслы чисты, И благороден труд любой! Желаю счастья, теплоты, Любви и радости земной!

С Медовым Спасом. Желаю каждый день проводить весело, плодотворно и радостно, как пчёлка, а в замен получать от жизни медовый привкус счастья и любви. Пусть сердце поёт, а душа с каждым днём расцветает и благоухает.

Напомним, что 14 августа также начинается Успенский пост, который длится до 27 августа. Церковный календарь праздников на август 2022 года "Телеграф" публиковал ранее.