З Маковеєм 2022! Красиві короткі привітання з Медовим спасом
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Повна церковна назва — "Походженням чесних древ чесного і життєдайного Хреста Господнього".
Медовий Спас, або, як кажуть у народі, Маковея, 2022 року традиційно відзначається 14 серпня. Цього дня у церкві проводять святкове богослужіння, а парафіяни освячують мед, яблука, горіхи та хліб. Вважається, що ложка освяченого меду цього дня принесе здоров’я.
Також на Маковея освячують букети-обереги – маковійчики. Вони складаються з польових трав та квітів, а також обов’язково макових головок. За повір’ями такий букет має входити 17 трав.
"Телеграф" зібрав для вас найкрасивіші картинки та листівки зі святом, а також короткі побажання у віршах та прозі, щоб ви могли привітати своїх близьких та друзів із Медовим Спасом (Маковеєм).
Привітання з Маковеєм 2022: картинки та листівки
Короткі привітання з Медовим спасом 2022: вірші та проза
Нехай Перший Спас подарує твому серцю віру, твоєму розуму – надію, а твоєму здоров'ю – силу! Нехай люди, яких ти зустрінеш, будуть праведними, а дороги, якими ти підеш, ведуть тебе до справжнього щастя! Божого тобі благословення!
Хочу вас зі Спасом Медовим привітати
І вітання найкращі передати,
Щоб були ви завжди ласкаві й здорові,
Мали по вінця палкої любові!
Вітаю всю вашу родину з Медовим Спасом! У таке світле свято хочеться побажати щастя і успіху, внутрішньої гармонії і спокою. Нехай Господь неодмінно захистить вас від випробувань і труднощів, а натомість подарує багато шансів для того, щоб досягти поставленої мети.
Перший Спас Медовий -
Будьте всі здорові!
Зберемо врожай багатий,
Бджілка нас вітає з святом!
Пригощайтесь медом, люди!
Спас медовий кличе всіх!
Хай життя солодким буде,
І здоровим буде рік!
Приймайте найщиріші побажання з Медовим Спасом, святом, яке потрібно відзначити яскраво, з вірою в майбутнє. Хочу побажати успіху в житті і захисту Господа, впевненості у світлому майбутньому, яке неодмінно має настати. Нехай ніколи не буде болю і негод, а в серці завжди буяє літо!
Нагадаємо, що 14 серпня також розпочинається Успенський пост, який триває до 27 серпня. Церковний календар свят на серпень 2022 року "Телеграф" публікував раніше.