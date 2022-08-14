З Маковеєм 2022! Красиві короткі привітання з Медовим спасом

Повна церковна назва — "Походженням чесних древ чесного і життєдайного Хреста Господнього".

Медовий Спас, або, як кажуть у народі, Маковея, 2022 року традиційно відзначається 14 серпня. Цього дня у церкві проводять святкове богослужіння, а парафіяни освячують мед, яблука, горіхи та хліб. Вважається, що ложка освяченого меду цього дня принесе здоров’я.

Також на Маковея освячують букети-обереги – маковійчики. Вони складаються з польових трав та квітів, а також обов’язково макових головок. За повір’ями такий букет має входити 17 трав.

"Телеграф" зібрав для вас найкрасивіші картинки та листівки зі святом, а також короткі побажання у віршах та прозі, щоб ви могли привітати своїх близьких та друзів із Медовим Спасом (Маковеєм).

Привітання з Маковеєм 2022: картинки та листівки

Короткі привітання з Медовим спасом 2022: вірші та проза

Нехай Перший Спас подарує твому серцю віру, твоєму розуму – надію, а твоєму здоров'ю – силу! Нехай люди, яких ти зустрінеш, будуть праведними, а дороги, якими ти підеш, ведуть тебе до справжнього щастя! Божого тобі благословення!

Хочу вас зі Спасом Медовим привітати І вітання найкращі передати, Щоб були ви завжди ласкаві й здорові, Мали по вінця палкої любові!

Вітаю всю вашу родину з Медовим Спасом! У таке світле свято хочеться побажати щастя і успіху, внутрішньої гармонії і спокою. Нехай Господь неодмінно захистить вас від випробувань і труднощів, а натомість подарує багато шансів для того, щоб досягти поставленої мети.

Перший Спас Медовий - Будьте всі здорові! Зберемо врожай багатий, Бджілка нас вітає з святом! Пригощайтесь медом, люди! Спас медовий кличе всіх! Хай життя солодким буде, І здоровим буде рік!

Приймайте найщиріші побажання з Медовим Спасом, святом, яке потрібно відзначити яскраво, з вірою в майбутнє. Хочу побажати успіху в житті і захисту Господа, впевненості у світлому майбутньому, яке неодмінно має настати. Нехай ніколи не буде болю і негод, а в серці завжди буяє літо!

Нагадаємо, що 14 серпня також розпочинається Успенський пост, який триває до 27 серпня. Церковний календар свят на серпень 2022 року "Телеграф" публікував раніше.