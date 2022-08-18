С Преображением Господним 2022! Самые красивые поздравления в стихах, яркие открытки
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Пожелания в этот праздник поднимут настроение вашим верующим близким
Уже в эту пятницу христиане восточного обряда празднуют один из важных православных церковных праздников — Преображение Господне. Ежегодно событие отмечается 19 августа.
Праздник посвящен Преображению Иисуса Христа перед его учениками на горе Фавор. Там Спаситель открыл им свою божественную сущность — его внешность преобразилась, лицо засияло, а одежда стала белоснежной. Так апостолы увидели, что Иисус и есть Сын Божий.
В эту дату принято ходить в церковь, освящать яблоки и угощать ими знакомых, так как праздник Преображение Господнее приурочено к народному празднику Яблочный Спас.
"Телеграф" делится вариантами поздравлений в стихах, открытках и картинках к празднику Преображения Господнего и Яблочного Спасу.
Светлый, прекрасный праздник сегодня —
Яблочный Спас, Преображенье Господне.
С Яблочным Спасом я вас поздравляю.
Сладкой, медовой вам жизни желаю.
Пусть полною чашею будет ваш дом,
А счастье с любовью всегда живут в нём!
Преображение Господне
Откроет свет пусть вам сегодня,
Заполнит душу теплотой
Да вас одарит добротой.
Разных плодов спелых вкусите,
А перед тем их освятите.
Возрадуйтесь, молитесь Богу,
Откройте вере вы дорогу.
Комфорт душевный сохраните,
Решительно грех поборите,
Уверенно к мечте идите!
Преображение Господне
Нас радует сегодня,
Хранит от разных бед,
Несёт всем счастья свет!
Я поздравляю с праздником всех вас,
Пусть осчастливит Яблочный наш Спас,
Благословения на долгие года,
Здоровья, силы, мира и добра!
Всех благ Вам и душевного тепла,
И пусть в Преображение Господне,
Наполнятся любовью все сердца,
И от проблем Вы станете свободны.
Здоровья крепкого я искренне желаю,
Пусть счастье дом заполнит Ваш.
Вас с праздником я поздравляю,
Чудесный, Яблочный сегодня Спас.
Добавим, что этот праздник выпадает на Успенский пост, поэтому необходимо следовать всем ограничениям в этот период. Однако именно 19 августа существуют некоторые послабления для верующих.