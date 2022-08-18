С Преображением Господним 2022! Самые красивые поздравления в стихах, яркие открытки

Пожелания в этот праздник поднимут настроение вашим верующим близким

Уже в эту пятницу христиане восточного обряда празднуют один из важных православных церковных праздников — Преображение Господне. Ежегодно событие отмечается 19 августа.

Праздник посвящен Преображению Иисуса Христа перед его учениками на горе Фавор. Там Спаситель открыл им свою божественную сущность — его внешность преобразилась, лицо засияло, а одежда стала белоснежной. Так апостолы увидели, что Иисус и есть Сын Божий.

В эту дату принято ходить в церковь, освящать яблоки и угощать ими знакомых, так как праздник Преображение Господнее приурочено к народному празднику Яблочный Спас.

Читайте также: Категория Lifestyle Преображение Господне 2022: что категорически запрещено делать в праздник В этот день принято нести в церковь яблоки, виноград и другие сезонные плоды.

"Телеграф" делится вариантами поздравлений в стихах, открытках и картинках к празднику Преображения Господнего и Яблочного Спасу.

Светлый, прекрасный праздник сегодня —

Яблочный Спас, Преображенье Господне.

С Яблочным Спасом я вас поздравляю.

Сладкой, медовой вам жизни желаю.

Пусть полною чашею будет ваш дом,

А счастье с любовью всегда живут в нём!

Преображение Господне

Откроет свет пусть вам сегодня,

Заполнит душу теплотой

Да вас одарит добротой.

Разных плодов спелых вкусите,

А перед тем их освятите.

Возрадуйтесь, молитесь Богу,

Откройте вере вы дорогу.

Комфорт душевный сохраните,

Решительно грех поборите,

Уверенно к мечте идите!

Преображение Господне

Нас радует сегодня,

Хранит от разных бед,

Несёт всем счастья свет!

Я поздравляю с праздником всех вас,

Пусть осчастливит Яблочный наш Спас,

Благословения на долгие года,

Здоровья, силы, мира и добра!

Всех благ Вам и душевного тепла,

И пусть в Преображение Господне,

Наполнятся любовью все сердца,

И от проблем Вы станете свободны.

Здоровья крепкого я искренне желаю,

Пусть счастье дом заполнит Ваш.

Вас с праздником я поздравляю,

Чудесный, Яблочный сегодня Спас.

Добавим, что этот праздник выпадает на Успенский пост, поэтому необходимо следовать всем ограничениям в этот период. Однако именно 19 августа существуют некоторые послабления для верующих.