З Преображенням Господнім 2022! Найкрасивіші привітання у віршах, яскраві листівки

Побажання цього свята піднімуть настрій вашим віруючим близьким

Вже цієї п’ятниці християни східного обряду святкують одне з важливих православних церковних свят — Преображення Господнє. Щорічно подію відзначають 19 серпня.

Свято присвячене Преображенню Ісуса Христа перед його учнями на горі Фавор. Там Спаситель відкрив їм свою божественну сутність — його зовнішність перетворилася, обличчя засяяло, а одяг став білосніжним. Так апостоли побачили, що Ісус є Син Божий.

У цю дату прийнято ходити до церкви, освячувати яблука та пригощати ними знайомих, оскільки свято Преображення Господнє присвячено народному святу Яблучний Спас.

Читайте також: Категорія Lifestyle Преображення Господнє 2022: що категорично заборонено робити у свято Цього дня прийнято нести до церкви яблука, виноград та інші сезонні плоди.

"Телеграф" ділиться варіантами привітань у віршах, листівках та картинках до свята Преображення Господнього та Яблучного Спаса.

Преображення Господнє настає,

І кожен привітання нині шле!

Нехай вам завжди у долі вистачає,

Нехай краще вас тільки в житті чекає!

Преображення Господнє

Відкриє світло нехай вам сьогодні,

Заповнить душу теплотою

Та обдарує добротою.

Яблук стиглих ви скуштуйте,

А перед тим їх освятіть.

Радійте і моліться Богу,

Відкрийте вірі ви дорогу

Рішуче гріх ви поборіть,

До мрії впевнено ідіть!

Побажати хочу для вас славно

У свято прекрасне це православне,

Щоб на честь Преображення Господнього

Молилися трепетно сьогодні!

Давайте Бога нашого прославимо

І всі молитви для нього направимо!

Вшануємо його віршами,

Щоб милостивий він був з нами!

Яблучний Спас скоріше зустрічай,

Яблуком смачним друзів пригощай.

І щедрість твоя до тебе ж повернеться,

А злість і горе тебе не торкнеться.

Додамо, що це свято випадає на Успенський піст, тому необхідно дотримуватися всіх обмежень у цей період. Однак саме 19 серпня є деякі послаблення для вірян.