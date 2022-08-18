З Преображенням Господнім 2022! Найкрасивіші привітання у віршах, яскраві листівки
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Побажання цього свята піднімуть настрій вашим віруючим близьким
Вже цієї п’ятниці християни східного обряду святкують одне з важливих православних церковних свят — Преображення Господнє. Щорічно подію відзначають 19 серпня.
Свято присвячене Преображенню Ісуса Христа перед його учнями на горі Фавор. Там Спаситель відкрив їм свою божественну сутність — його зовнішність перетворилася, обличчя засяяло, а одяг став білосніжним. Так апостоли побачили, що Ісус є Син Божий.
У цю дату прийнято ходити до церкви, освячувати яблука та пригощати ними знайомих, оскільки свято Преображення Господнє присвячено народному святу Яблучний Спас.
"Телеграф" ділиться варіантами привітань у віршах, листівках та картинках до свята Преображення Господнього та Яблучного Спаса.
Преображення Господнє настає,
І кожен привітання нині шле!
Нехай вам завжди у долі вистачає,
Нехай краще вас тільки в житті чекає!
Преображення Господнє
Відкриє світло нехай вам сьогодні,
Заповнить душу теплотою
Та обдарує добротою.
Яблук стиглих ви скуштуйте,
А перед тим їх освятіть.
Радійте і моліться Богу,
Відкрийте вірі ви дорогу
Рішуче гріх ви поборіть,
До мрії впевнено ідіть!
Побажати хочу для вас славно
У свято прекрасне це православне,
Щоб на честь Преображення Господнього
Молилися трепетно сьогодні!
Давайте Бога нашого прославимо
І всі молитви для нього направимо!
Вшануємо його віршами,
Щоб милостивий він був з нами!
Яблучний Спас скоріше зустрічай,
Яблуком смачним друзів пригощай.
І щедрість твоя до тебе ж повернеться,
А злість і горе тебе не торкнеться.
Додамо, що це свято випадає на Успенський піст, тому необхідно дотримуватися всіх обмежень у цей період. Однак саме 19 серпня є деякі послаблення для вірян.