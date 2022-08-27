С Днем авиации Украины 2022! Самые лучшие открытки и картинки

В 2022 году День авиации Украины приходится на 27 августа

Каждую последнюю субботу августа в Украине отмечают День авиации. В 2022 году профессиональный праздник приходится на 27 число.

День авиации — это важное событие для военных и гражданских авиаторов, работников авиационной промышленности и транспорта. Праздник установлен указом Президента Украины Леонида Кравчука от 16 августа 1993 года.

Несмотря на то, что в феврале этого года российские оккупанты уничтожили гордость украинской авиации — самолет Ан-225 "Мрия", украинцы не потеряли саму веру в победу в войне с захватчиками.

"Телеграф" поздравляет всех украинских военных и работников авиационной промышленности и транспорта с их профессиональным праздником! Мы все верим в них, в нашу победу и нашу мечту — оставаться свободным и независимым народом в современной истории и в будущем!

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