З Днем авіації України 2022! Найкращі листівки та картинки

2022 року День авіації України припадає на 27 серпня

Кожної останньої суботи серпня в Україні відзначають День авіації. 2022 року професійне свято припадає на 27 число.

День авіації – це важлива подія для військових та цивільних авіаторів, працівників авіаційної промисловості та транспорту. Свято встановлено указом Президента України Леоніда Кравчука від 16 серпня 1993 року.

Попри те, що у лютому цього року російські окупанти знищили гордість української авіації — літак Ан-225 "Мрія", українці не втратили самої віри у перемогу у війні із загарбниками.

"Телеграф" вітає всіх українських військових та працівників авіаційної промисловості та транспорту з їхнім професійним святом! Ми всі віримо в них, у нашу перемогу і нашу мрію залишатися вільним і незалежним народом у сучасній історії та в майбутньому!

Привітання з Днем авіації України 2022: листівки та картинки

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