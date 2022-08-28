С Днем шахтера-2022 в Украине! Красивые открытки и картинки к празднику

Украинские шахтеры отмечают свой профессиональный праздник в последнее воскресенье августа

В это воскресенье отмечают свой профессиональный праздник все работники угольной промышленности Украины. Более подробно о праздниках и выходных в августе 2022 года "Телеграф" писал ранее.

В 2022 году День шахтера в Украине выпадает на 28 августа. Этот праздник был учрежден в 1993 году указом президента Леонида Кучмы. Это одна из самых опасных, очень важных и трудных профессий, ведь работники угольной промышленности добывают уголь для всей страны, особенно в военное время.

В этот день "Телеграф" предлагает почтить работу шахтеров и поздравить знакомых представителей профессии. Мы собрали для читателей красивые открытки и картинки ко Дню шахтера в Украине, которыми вы можете поздравить в социальных сетях или мессенджерах.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие церковные праздники отмечаются в августе 2022 года.