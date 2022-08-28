З Днем шахтаря-2022 в Україні! Красиві листівки та картинки до свята

Українські шахтарі відзначають своє професійне свято в останню неділю серпня

Цієї неділі відзначають своє професійне свято усі працівники вугільної промисловості України. Докладніше про свята та вихідні у серпні 2022 року "Телеграф" писав раніше.

2022 року День шахтаря в Україні випадає на 28 серпня. Це свято було засноване 1993 року указом президента Леоніда Кучми. Це одна з найнебезпечніших, дуже важливих та важких професій, адже працівники вугільної промисловості добувають вугілля для всієї країни, особливо у воєнний час.

Цього дня "Телеграф" пропонує вшанувати роботу шахтарів та привітати знайомих представників професії. Ми зібрали для читачів гарні листівки та картинки до Дня шахтаря в Україні, якими ви можете привітати у соціальних мережах чи месенджерах.

Раніше "Телеграф" розповідав, які церковні свята відзначаються у серпні 2022 року.