С Днем ангела, Андрей! Очень красивые открытки и картинки

"Телеграф" приготовил лучшие поздравительные открытки с именинами Андрея 13 декабря

В этот вторник, 13 декабря, согласно церковному календарю, православная церковь вспоминает об Андрее Первозванном — одном из 12-ти апостолов, учеников Иисуса Христа. Все мужчины с этим именем сегодня отмечают свои именины.

Отметим, что имя Андрей достаточно популярно во всем мире и в разных странах оно звучит по-разному (Эндрю, или Анджей). Оно происходит от греческого слова "Андрос", и означает "мужественный", "отважный", "храбрый".

"Телеграф" подготовил для читателей открытки и поздравительные картинки с Днем ангела Андрея, которые можно легко отправить знакомым обладателям этого имени в социальной сети, мессенджере.

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